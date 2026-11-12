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廢除非核家園公投 正方盼接軌國際、反方批題目荒謬

中央社／ 台北12日電

中選會今天舉辦「廢除非核家園公投案意見發表會，正方代表、國民黨立委牛煦庭主張使用核能接軌國際，舒緩電價上漲、通貨膨脹的普遍焦慮，盼民眾投下同意票；反方代表、民進黨立委陳培瑜認為，這是一場不該進行的公投，因為題目荒謬、可笑。

「廢除非核家園」公投案與九合一選舉11月28日投開票，中選會今天下午舉辦首場公投意見發表會，正方代表牛煦庭，反方代表陳培瑜。

牛煦庭表示，身為國會議員，他主張停止無謂的財政負擔、公帑浪費，讓台電、中油多點彈性、少點壓力。他主張改變國家的能源政策，使用核能接軌國際，舒緩電價上漲、通膨的普遍焦慮。

牛煦庭說，只要公投順利通過，行政院配合編列重啟核電與引進核安技術的預算，立法院在野黨團必然一路綠燈，加速通過，因為大家不只會在立院幫人民把關預算，更會負責幫台灣找回真正安定、便宜、乾淨的基載電力。他呼籲投下公投同意票，一起撥亂反正。

牛煦庭表示，民進黨錯誤的能源政策，正是台灣國家安全最大、最致命的破口，為了配合非核家園政策，台灣能源結構高度傾斜，仰賴進口的天然氣做發電，但天然氣體積極大、儲存極為困難，台灣天然氣的安全存量只有7至11天。

牛煦庭提醒，國內外軍事專家已發出警告，如果發生地緣政治衝突，敵人只要封鎖沿海，台灣將面臨大斷電。反觀核能發電，燃料棒體積小，能穩定發電，這才是戰時能救命、保衛安全，促進國防韌性的政策。

陳培瑜認為，這是一場不該開啟的公投討論、不該進行的公投票選，因為公投題目極其荒謬、可笑。公投主文是「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策」，目前台灣的非核家園這4個字，就寫在環境基本法與氣候變遷因應法中。

陳培瑜說，目前在立法院的修法版本有50多個，只要在立法院逐條討論、審查，就可以將這4個字拿掉，但是國民黨團、民眾黨團不肯，想發動一場充滿政治算計、欺騙的公投大秀，將全台無辜人民捲入這場大秀中。

陳培瑜說，針對光電弊案，民進黨主張該查就查、該辦就辦，不分黨派，相關議題本來就可以討論、檢討，但不應一味造謠、抹黑。台電的撥補也從不是因為民進黨錯誤的能源政策，虧損的主因全世界皆然，是因俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲。

陳培瑜表示，為了穩定民生物價，台電近3年已吸收將近新台幣6000億元的發電成本，因此造成虧損。核電占比高的如韓國、法國電價，也都曾大漲超過50%，因此核電也會遇到進口燃料成本暴漲問題。

她說，不論是哪一種能源技術，都需要科學論證、工程協助、社會積極對話，這些工作民進黨政府已負責任在進行，且需要人民的支持，走在正確的能源道路發展上，才能讓產業長久發展。

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