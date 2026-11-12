國父誕辰紀念 國民黨：以孫中山為師謀兩岸和平共榮振興中華

國父孫中山誕辰紀念，中國國民黨今天表示，國民黨服膺孫中山「振興中華」的理念，認為紀念孫中山，就應承擔歷史責任，兩岸都為人民創造幸福，並以交流累積互信，以和平處理兩岸關係，在振興中華的過程中相向而行。

大陸國家主席習近平重申，中國共產黨是孫中山革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者，並將孫中山的愛國救國、百折不撓、倡導團結等精神，連結到當前中共的治理。

國民黨表示，同一位孫中山，兩岸共同紀念；不同的社會發展歷程，共同追求人民幸福。值此孫中山誕辰紀念，黨主席鄭麗文日前以「善治與和平」闡述中山思想，大陸領導人習近平今天亦肯定孫中山先生三民主義追求民族獨立、社會進步、人民幸福。

國民黨表示，他們一貫主張兩岸對話協商，以和平方式化解政治分歧。習近平強調兩岸一家人，有話好好說、有事多商量。這都為兩岸關係和平發展開闢了空間。國民黨以中華民國憲法為本，堅持九二共識，反對台獨，正視兩岸分治，主張雙方對等協商，推動兩岸交流合作融通，為台海開太平，為人民謀幸福。

國民黨表示，黨主席鄭麗文倡議兼顧均富、永續的幸福經濟，與習近平強調改善民生、共同富裕，均具人文關懷。國民黨期盼經由國共兩黨和解對話，推動海峽兩岸官方協商、兩岸人民和諧相處、兩岸關係和平發展。

國民黨表示，他們服膺孫中山「振興中華」的理念，認為紀念孫中山，就應承擔歷史責任，兩岸都為人民創造幸福，並以交流累積互信，以和平處理兩岸關係，在振興中華的過程中相向而行。