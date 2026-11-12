快訊

蔣萬安捐1個月薪資 徐巧芯曝總金額22萬：分別捐給3社福團體

裝填火藥出意外！嘉義東石煙火工廠爆炸 印尼移工全身100%三級燒燙傷

邱素貞瑜伽天地惡意倒閉 692名受害者苦等10年判賠3957萬

聽新聞
0:00 / 0:00

國父誕辰紀念 國民黨：以孫中山為師謀兩岸和平共榮振興中華

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國父孫中山先生誕辰161周年紀念，國民黨主席鄭麗文（左）上午前往國父紀念館中山文化園區中山碑林向總理獻花致敬。記者曾學仁／攝影
國父孫中山先生誕辰161周年紀念，國民黨主席鄭麗文（左）上午前往國父紀念館中山文化園區中山碑林向總理獻花致敬。記者曾學仁／攝影

國父孫中山誕辰紀念，中國國民黨今天表示，國民黨服膺孫中山「振興中華」的理念，認為紀念孫中山，就應承擔歷史責任，兩岸都為人民創造幸福，並以交流累積互信，以和平處理兩岸關係，在振興中華的過程中相向而行。

大陸國家主席習近平重申，中國共產黨是孫中山革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者，並將孫中山的愛國救國、百折不撓、倡導團結等精神，連結到當前中共的治理。

國民黨表示，同一位孫中山，兩岸共同紀念；不同的社會發展歷程，共同追求人民幸福。值此孫中山誕辰紀念，黨主席鄭麗文日前以「善治與和平」闡述中山思想，大陸領導人習近平今天亦肯定孫中山先生三民主義追求民族獨立、社會進步、人民幸福。

國民黨表示，他們一貫主張兩岸對話協商，以和平方式化解政治分歧。習近平強調兩岸一家人，有話好好說、有事多商量。這都為兩岸關係和平發展開闢了空間。國民黨以中華民國憲法為本，堅持九二共識，反對台獨，正視兩岸分治，主張雙方對等協商，推動兩岸交流合作融通，為台海開太平，為人民謀幸福。

國民黨表示，黨主席鄭麗文倡議兼顧均富、永續的幸福經濟，與習近平強調改善民生、共同富裕，均具人文關懷。國民黨期盼經由國共兩黨和解對話，推動海峽兩岸官方協商、兩岸人民和諧相處、兩岸關係和平發展。

國民黨表示，他們服膺孫中山「振興中華」的理念，認為紀念孫中山，就應承擔歷史責任，兩岸都為人民創造幸福，並以交流累積互信，以和平處理兩岸關係，在振興中華的過程中相向而行。

孫中山 國民黨

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

紀念國父誕辰 習近平：中共是孫中山先生革命事業最忠實繼承者

洪秀柱：紀念國父不在爭奪歷史正統 而在承擔歷史責任

陸紀念孫中山誕辰 習近平：絕不為台獨分裂活動留空間

紀念國父誕辰 宋楚瑜：兩岸有智慧從交流中相互瞭解、化解而和解

相關新聞

反核挺核怎麼投？「廢除非核家園」公投案緣由、門檻一次看

「廢除非核家園」公投案11月28日投票，為使正反方意見充分表達，11月12日起由無線電視頻道舉辦5場意見發表會或辯論會。...

國父誕辰紀念 國民黨：以孫中山為師謀兩岸和平共榮振興中華

國父孫中山誕辰紀念，中國國民黨今天表示，國民黨服膺孫中山「振興中華」的理念，認為紀念孫中山，就應承擔歷史責任，兩岸都為人民創造幸福，並以交流累積互信，以和平處理兩岸關係，在振興中華的過程中相向而行。

羅大佑批未生育政治人物不懂育兒 饒慶鈴：貢獻不能用生育衡量

歌手羅大佑日前接受唐湘龍專訪，談及少子化及政治人物的育兒觀念時，批評前總統蔡英文、副總統蕭美琴因為沒有生育子女，因此不懂如何照顧下一代，相關言論引發討論。台東縣長饒慶鈴今天出席「2026台東永續觀光產業輔導計畫成果展」時被媒體問及此事時表示，少子化是大家都關心的問題，但不婚...

羅大佑言論延燒 呂秀蓮：以有無生小孩判斷從政資格「太大男人主義」

音樂人羅大佑日前點名民進黨女性政治人物未婚、未育等言論，引發爭議。民進黨前副總統呂秀蓮今天久違公開出席活動，被問及此事僅表示不是為了這個而來，但上台致詞時意有所指，不能以有無小孩判斷有沒有資格從政，直呼太大男人主義。

失智症基本法逐條審查卡關 衛福部承諾明年1月12日前提建議文字

立院今持續逐條審查「失智症基本法草案」，版本達15種仍無政院版，且又涉及各部會權責，今討論到第6條都保留，且各版本內容發散難聚焦討論，立委王育敏提出，衛福部應該整合各委員版本。衛福部次長呂建德最終回應，將彙整15個版本於2個月內提出建議文字。

3年兩起學生殺學生 青少年成長防線的失守與補救之道

發生在今年九月的新北國中生殺傷高中學長案，昨晚傳出遺憾消息，高中生因為傷重不治。這件命案，是近三年來第二起學生殺學生命案，這兩件悲劇，不僅造成年輕生命的殞落，更讓四個家庭破碎，學生能如此輕易拿起刀，奪去他人性命，這絕非只是一時衝動，教育主管機關應該從這兩案記取教訓，深入檢討青少年成長防線上的失守與補救之道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。