卓榮泰以螺絲釘勉勵模範公務員 各司其職讓國家順暢運作

行政院長卓榮泰今天出席民國115年行政院模範公務人員頒獎典禮，他以螺絲釘比喻公務員在國家機器中的角色，強調螺絲沒有大小之分，只有有沒有栓緊，只要每個人各司其職，國家機器才能順暢運作，並肯定36名獲獎人員對國家進步的付出。

行政院人事行政總處下午舉行「115年行政院模範公務人員頒獎典禮」。卓榮泰致詞表示，今天所有的傑出表現涵蓋面非常廣泛，從打擊犯罪、財政革新、環境治理、醫療照顧、災害應變，還有地方基礎建設，所有來自中央、各縣市的優秀人員聚集在一堂。

卓榮泰說螺絲釘要栓緊，國家機器才能運作，螺絲釘沒有分大小，只分有沒有栓緊，只要螺絲釘栓緊，機器就會運作得很順暢。然而，若其中一個螺絲釘鬆了，會帶來不可想像的影響，也因此需要大家共同戰戰兢兢的努力。

卓榮泰表示，國家在進步的過程中，模範公務員都是國家英雄，他要表達最深的感謝，因為模範公務員在工作上努力付出，才能在政策執行上大大向前。

行政院說明，為表揚公務人員對國家社會貢獻，激勵公務人員士氣，行政院從民國82年起，每年辦理行政院模範公務人員選拔作業，經初審及複審二階段審查後核定獲獎名單，今年共36名公務人員獲獎。

行政院舉例，這次獲獎人員也全方位展現台灣因應挑戰強大社會韌性，例如內政部警政署刑事警察局偵查第三大隊偵查員唐意婷，深入山區破獲大型製毒工廠，阻斷跨境運毒；澎湖地方檢察署主任檢察官蔡少勳，肅貪打詐，裁定扣押鉅額不法所得；農業部獸醫研究所新興傳染病組副研究員黃有良，快速確診首例非洲豬瘟並研發疫苗；經濟部水利署總工程司張庭華指揮災後復建並推動多元水利建設，保障民眾生命財產安全。