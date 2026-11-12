快訊

蔣萬安捐1個月薪資 徐巧芯曝總金額22萬：分別捐給3社福團體

裝填火藥出意外！嘉義東石煙火工廠爆炸 印尼移工全身100%三級燒燙傷

邱素貞瑜伽天地惡意倒閉 692名受害者苦等10年判賠3957萬

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰以螺絲釘勉勵模範公務員 各司其職讓國家順暢運作

中央社／ 台北12日電
行政院長卓榮泰（圖）。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（圖）。聯合報系資料照

行政院卓榮泰今天出席民國115年行政院模範公務人員頒獎典禮，他以螺絲釘比喻公務員在國家機器中的角色，強調螺絲沒有大小之分，只有有沒有栓緊，只要每個人各司其職，國家機器才能順暢運作，並肯定36名獲獎人員對國家進步的付出。

行政院人事行政總處下午舉行「115年行政院模範公務人員頒獎典禮」。卓榮泰致詞表示，今天所有的傑出表現涵蓋面非常廣泛，從打擊犯罪、財政革新、環境治理、醫療照顧、災害應變，還有地方基礎建設，所有來自中央、各縣市的優秀人員聚集在一堂。

卓榮泰說螺絲釘要栓緊，國家機器才能運作，螺絲釘沒有分大小，只分有沒有栓緊，只要螺絲釘栓緊，機器就會運作得很順暢。然而，若其中一個螺絲釘鬆了，會帶來不可想像的影響，也因此需要大家共同戰戰兢兢的努力。

卓榮泰表示，國家在進步的過程中，模範公務員都是國家英雄，他要表達最深的感謝，因為模範公務員在工作上努力付出，才能在政策執行上大大向前。

行政院說明，為表揚公務人員對國家社會貢獻，激勵公務人員士氣，行政院從民國82年起，每年辦理行政院模範公務人員選拔作業，經初審及複審二階段審查後核定獲獎名單，今年共36名公務人員獲獎。

行政院舉例，這次獲獎人員也全方位展現台灣因應挑戰強大社會韌性，例如內政部警政署刑事警察局偵查第三大隊偵查員唐意婷，深入山區破獲大型製毒工廠，阻斷跨境運毒；澎湖地方檢察署主任檢察官蔡少勳，肅貪打詐，裁定扣押鉅額不法所得；農業部獸醫研究所新興傳染病組副研究員黃有良，快速確診首例非洲豬瘟並研發疫苗；經濟部水利署總工程司張庭華指揮災後復建並推動多元水利建設，保障民眾生命財產安全。

公務員 行政院 卓榮泰

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

工總理事長：台灣迎39年最佳經濟榮景 AI發展不能忘記傳統產業

力挺政院不副署老人免健保 賴總統：社福議題不該淪為政治攻防工具

無辜民眾遭列警示帳戶 卓榮泰：跨部會建立解除機制

羅大佑批賴卓 政院引「皇后大道東」：台灣沒皇宮 眾生喧嘩如潮湧

相關新聞

反核挺核怎麼投？「廢除非核家園」公投案緣由、門檻一次看

「廢除非核家園」公投案11月28日投票，為使正反方意見充分表達，11月12日起由無線電視頻道舉辦5場意見發表會或辯論會。...

國父誕辰紀念 國民黨：以孫中山為師謀兩岸和平共榮振興中華

國父孫中山誕辰紀念，中國國民黨今天表示，國民黨服膺孫中山「振興中華」的理念，認為紀念孫中山，就應承擔歷史責任，兩岸都為人民創造幸福，並以交流累積互信，以和平處理兩岸關係，在振興中華的過程中相向而行。

羅大佑批未生育政治人物不懂育兒 饒慶鈴：貢獻不能用生育衡量

歌手羅大佑日前接受唐湘龍專訪，談及少子化及政治人物的育兒觀念時，批評前總統蔡英文、副總統蕭美琴因為沒有生育子女，因此不懂如何照顧下一代，相關言論引發討論。台東縣長饒慶鈴今天出席「2026台東永續觀光產業輔導計畫成果展」時被媒體問及此事時表示，少子化是大家都關心的問題，但不婚...

羅大佑言論延燒 呂秀蓮：以有無生小孩判斷從政資格「太大男人主義」

音樂人羅大佑日前點名民進黨女性政治人物未婚、未育等言論，引發爭議。民進黨前副總統呂秀蓮今天久違公開出席活動，被問及此事僅表示不是為了這個而來，但上台致詞時意有所指，不能以有無小孩判斷有沒有資格從政，直呼太大男人主義。

失智症基本法逐條審查卡關 衛福部承諾明年1月12日前提建議文字

立院今持續逐條審查「失智症基本法草案」，版本達15種仍無政院版，且又涉及各部會權責，今討論到第6條都保留，且各版本內容發散難聚焦討論，立委王育敏提出，衛福部應該整合各委員版本。衛福部次長呂建德最終回應，將彙整15個版本於2個月內提出建議文字。

3年兩起學生殺學生 青少年成長防線的失守與補救之道

發生在今年九月的新北國中生殺傷高中學長案，昨晚傳出遺憾消息，高中生因為傷重不治。這件命案，是近三年來第二起學生殺學生命案，這兩件悲劇，不僅造成年輕生命的殞落，更讓四個家庭破碎，學生能如此輕易拿起刀，奪去他人性命，這絕非只是一時衝動，教育主管機關應該從這兩案記取教訓，深入檢討青少年成長防線上的失守與補救之道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。