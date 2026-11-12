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區間測速存廢 立院法制局建議參酌外國法例研議是否明文

中央社／ 台北12日電

曾有民眾在公共政策網路參與平台提案，要求全面廢除區間測速立法院法制局指出，現行道交條例並未就區間測速的法律定義、設置要件等予以明文，建議主管機關參酌外國立法例與實證經驗，研議相關事項是否法制化。

立法院法制局議題研析報告指出，近年地方政府為了讓用路人不超速，裝設區間測速系統，區間測速執法存廢引發討論。有民眾在公共政策網路參與平台提案，要求全面廢除，理由指「根本不是為了安全，是為了業績」，並提出廢除區間測速設置、優先推動交通工程改善措施等訴求。

報告表示，當時相關機關回應，內政部說，區間測速執法對交通安全仍具成效，將定期檢討不當、有爭議性執法；交通部表示，地方道路規劃建設管理是地方自治事項，將協助地方政府檢討道路速限。

報告指出，日本近年速度取締技術，以可攜式、能配合道路條件、環境機動性部署的可攜式自動測速裝置為主，用於學校周邊通學道路或居住區周邊道路，車速、事故發生數都有下降趨勢。日本對區間測速裝置雖有相關研究及技術討論，但現行速度執法仍以採固定式、可攜式自動測速裝置為主。

報告表示，依歐盟委員會移動與運輸總署資料，速度執法技術主要包含警察路側攔停執法，及利用測速攝影設備偵測超速違規；此外，「平均速度控制」也是速度執法技術之一，也稱為區間測速，是以辨識車輛進、出控制區段，依車輛通行時間計算其平均速度，判定超速行為。

報告也說，歐盟資料提到，區間測速雖屬較新技術，尚未有大規模實證評估資料，但仍有部分實證研究評估區間測速執行成效，對於降低交通事故傷亡率及超速違規車輛比例，都有正面效果。

報告指出，現行道路交通管理處罰條例規定，科學儀器取證與逕行舉發制度及科學儀器，應經定期檢定合格、取締執法路段應設置測速取締標誌等規定，但並未就區間測速的法律定義、設置要件、個別路段決定程序、未違規車輛資料處理等事項予以明文。

報告建議，主管機關應就區間測速存在，對維護交通安全的實益性及相關事項是否法制化，參酌外國立法例與實證經驗，予以研議。

測速 立法院 交通部

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