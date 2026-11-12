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反核挺核怎麼投？「廢除非核家園」公投案緣由、門檻一次看

中央社／ 台北12日電
「廢除非核家園」公投案將於11月28日投票。圖為民眾投票示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照
「廢除非核家園」公投案將於11月28日投票。圖為民眾投票示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照

「廢除非核家園公投案11月28日投票，為使正反方意見充分表達，11月12日起由無線電視頻道舉辦5場意見發表會或辯論會。以下為此次公投案緣由與門檻等一次看。

●「廢除非核家園」公投案緣由

立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案，主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」經中選會編號為全國性公民投票案第22案，將於11月28日投票。

●參與此次公投投票資格

中華民國國民年滿18歲、未受監護宣告，在中華民國繼續居住6個月以上者，有全國性公民投票的投票權。

●公投投票時間

11月28日上午8時至下午4時投票，與九合一地方選舉合併辦理。

●投「同意」和「不同意」所代表意義

投「同意」，代表支持政府使用核電振興經濟，並廢除非核家園的能源政策。投「不同意」即代表反對。

●公投案通過的法定門檻

依據公投法，公投案投票結果，有效同意票數必須多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過；若同意票未達投票權人總額1/4以上者，也是不通過。

●「廢除非核家園」公投的票數門檻

中選會12日表示，經初步統計，這次公投案共2000萬7484人具有投票權。意即，2000萬7484人具投票權選民的1/4、通過門檻須達500萬1871票，但精確投票權人數有待中選會在選前公告。

●歷年3次核能相關公投案

2018年第16案「以核養綠」。結果：同意票多過不同意票，且超過選舉人總數1/4，通過。

2021年第17案「重啟核四」。結果：不同意票多過同意票，不通過。

2025年第21案「核三延役」。結果：同意票雖多過不同意票，但未超過1/4門檻，不通過。

●我反核，該怎麼投

領取公投票後，投「不同意」。

●我覺得可使用核能發電，該怎麼投

領取公投票後，投「同意」。

●「廢除非核家園」公投若通過的結果

依據公投法第30條，公民投票案經通過，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置。

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