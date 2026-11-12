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羅大佑批未生育政治人物不懂育兒 饒慶鈴：貢獻不能用生育衡量

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴針對羅大佑「未生育政治人物不懂照顧下一代」的言論表示，社會貢獻不應以是否生育子女衡量，呼籲公平看待不同家庭及個人處境。圖／讀者提供
台東縣長饒慶鈴針對羅大佑「未生育政治人物不懂照顧下一代」的言論表示，社會貢獻不應以是否生育子女衡量，呼籲公平看待不同家庭及個人處境。圖／讀者提供

歌手羅大佑日前接受唐湘龍專訪，談及少子化及政治人物的育兒觀念時，批評前總統蔡英文、副總統蕭美琴因為沒有生育子女，因此不懂如何照顧下一代，相關言論引發討論。台東縣長饒慶鈴今天出席「2026台東永續觀光產業輔導計畫成果展」時被媒體問及此事時表示，少子化是大家都關心的問題，但不婚、不生或已婚未生育的家庭與女性，背後都有不同處境，不能單以是否生育來衡量對社會的貢獻。

饒慶鈴表示，自己相當關心國家少子化問題，對於沒有生育子女、未能在生育人口方面為國家有所貢獻，個人其實感到非常抱歉。不過，她也指出，許多不婚、不生，或已婚但沒有生育的家庭與女性，很多時候並非單純出於個人選擇，也可能受到生活環境、經濟條件及不同人生際遇影響。

她認為，在現今社會環境下，生不生孩子往往不是個人能夠完全自主決定的事，而一個人對社會的貢獻，也不應與是否生育畫上等號。她強調，許多不婚、不生的男女，對社會所做的貢獻，絕對不會少於已經生兒育女的父母，社會應該公平對待每一個人，不宜以生育與否區分個人的價值。

饒慶鈴最後也呼籲，面對少子化問題，仍希望大家多多生育子女。她的回應一方面表達對人口問題的關切，另一方面也提醒社會，討論生育政策時，應理解不同家庭的處境，避免將生育責任簡化為個人的選擇或義務。

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