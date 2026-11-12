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羅大佑言論延燒 呂秀蓮：以有無生小孩判斷從政資格「太大男人主義」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨前副總統呂秀蓮今天久違出席活動，下午來到關懷影片「媽媽的話」暨單親媽媽饗食嘉年華發布會。記者林佳彣／攝影
民進黨前副總統呂秀蓮今天久違出席活動，下午來到關懷影片「媽媽的話」暨單親媽媽饗食嘉年華發布會。記者林佳彣／攝影

音樂人羅大佑日前點名民進黨女性政治人物未婚、未育等言論，引發爭議。民進黨前副總統呂秀蓮今天久違公開出席活動，被問及此事僅表示不是為了這個而來，但上台致詞時意有所指，不能以有無小孩判斷有沒有資格從政，直呼太大男人主義。

財團法人台灣恩典單親媽媽創業孵化總會下午舉辦關懷影片「媽媽的話」暨單親媽媽饗食嘉年華發布會，呂秀蓮、台北市長蔣萬安、北市文化局長蔡詩萍、北市議長戴錫欽等人共襄盛舉。

蔣萬安到場時，獲得現場群眾的熱情歡迎。他致詞時，感謝總會對單親媽媽的照顧、支持，帶著她們度過低潮、克服挑戰；市府團隊也對母親、單親媽媽提供很多協助，包括臨托據點從他上任前的4處到現在有45處，另推出二胎公托或準公托免費、育兒家庭可提早下班等政策。

蔣萬安特別謝謝導演梅長錕用心製作影片「媽媽的話」，文化局也能參與其中，給予相關協助與補助。他致詞結束後，不少民眾搶著合照、握手，現場更高喊蔣的選舉號次「5號 凍蒜」，蔣萬安在群眾熱情夾道下離開，趕往下個行程。

接著，呂秀蓮到場時被問及羅大佑日前言論的看法，僅表示「我不是為了這個而來」，隨後便前往貴賓席入座。

呂秀蓮致詞提及，上帝創造萬物，也創造所有全世界的人，透過一位母親的子宮，才能夠到地球報到。她特別提及偉大的單親媽媽比別人辛苦，因為少了兩隻臂膀來幫忙，這個辛苦中間有相關單位來協助，讓人生走得順遂一點；自己很久不出席公共活動，今天她知道這個活動多麼有意義，也希望將來她有能力來參與幫助大家。

她認為，真的要超越愛自己的子女，尤其政治人物，不能因為他沒有小孩來判斷他有沒有資格從政，太狹隘了，而且是太大男人主義，那個時代該再見。

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台北市長蔣萬安今天下午出席財團法人台灣恩典單親媽媽創業孵化總會的活動，現場高喊蔣的選舉號次「5號 凍蒜」。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席財團法人台灣恩典單親媽媽創業孵化總會的活動，現場高喊蔣的選舉號次「5號 凍蒜」。記者林佳彣／攝影

民進黨前副總統呂秀蓮今天下午出席關懷影片「媽媽的話」暨單親媽媽饗食嘉年華發布會。記者林佳彣／攝影
民進黨前副總統呂秀蓮今天下午出席關懷影片「媽媽的話」暨單親媽媽饗食嘉年華發布會。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今天下午出席關懷影片「媽媽的話」暨單親媽媽饗食嘉年華發布會。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席關懷影片「媽媽的話」暨單親媽媽饗食嘉年華發布會。記者林佳彣／攝影

羅大佑 呂秀蓮 蔣萬安 戴錫欽 蔡詩萍

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