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羅大佑言論延燒 呂秀蓮：以有無生小孩判斷從政資格「太大男人主義」
音樂人羅大佑日前點名民進黨女性政治人物未婚、未育等言論，引發爭議。民進黨前副總統呂秀蓮今天久違公開出席活動，被問及此事僅表示不是為了這個而來，但上台致詞時意有所指，不能以有無小孩判斷有沒有資格從政，直呼太大男人主義。
財團法人台灣恩典單親媽媽創業孵化總會下午舉辦關懷影片「媽媽的話」暨單親媽媽饗食嘉年華發布會，呂秀蓮、台北市長蔣萬安、北市文化局長蔡詩萍、北市議長戴錫欽等人共襄盛舉。
蔣萬安到場時，獲得現場群眾的熱情歡迎。他致詞時，感謝總會對單親媽媽的照顧、支持，帶著她們度過低潮、克服挑戰；市府團隊也對母親、單親媽媽提供很多協助，包括臨托據點從他上任前的4處到現在有45處，另推出二胎公托或準公托免費、育兒家庭可提早下班等政策。
蔣萬安特別謝謝導演梅長錕用心製作影片「媽媽的話」，文化局也能參與其中，給予相關協助與補助。他致詞結束後，不少民眾搶著合照、握手，現場更高喊蔣的選舉號次「5號 凍蒜」，蔣萬安在群眾熱情夾道下離開，趕往下個行程。
接著，呂秀蓮到場時被問及羅大佑日前言論的看法，僅表示「我不是為了這個而來」，隨後便前往貴賓席入座。
呂秀蓮致詞提及，上帝創造萬物，也創造所有全世界的人，透過一位母親的子宮，才能夠到地球報到。她特別提及偉大的單親媽媽比別人辛苦，因為少了兩隻臂膀來幫忙，這個辛苦中間有相關單位來協助，讓人生走得順遂一點；自己很久不出席公共活動，今天她知道這個活動多麼有意義，也希望將來她有能力來參與幫助大家。
她認為，真的要超越愛自己的子女，尤其政治人物，不能因為他沒有小孩來判斷他有沒有資格從政，太狹隘了，而且是太大男人主義，那個時代該再見。
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