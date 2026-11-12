民眾黨質疑蘇巧慧妹妹持股未完整揭露 呼籲國發會正面回應

民進黨台北市長候選人沈伯洋官方競選歌曲「台北順起來」，台北市議員候選人賴苡任今舉行記者會揭露，另一位演唱者、歌手周自從曾兩度向文化部申請個人專輯補助，分別獲得170萬元及130萬元。第二張專輯的補助「請好請滿」，但MV點閱累積只有1萬出頭，第一張專輯的MV也未見標示文化部為補助單位，他質疑：「錢要不要吐出來？要不要繳回？文化部當時怎麼核銷的？」

2026-11-12 14:38