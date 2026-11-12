馬來西亞首相盼恢復台馬經合會議 駐處強調須正視投資互信

馬來西亞首相安華發表一中言論引發爭議，台灣決定暫緩推動雙邊投資協商，安華今天在國會強調，馬國政府已聯繫台灣盼恢復台馬經濟合作委員會會議；駐馬來西亞代表處則表示，期待馬國正視兩國緊密的投資關係與互信，為啟動會議創造有利條件。

新海峽時報（New Straits Times）、星洲日報等馬來西亞媒體報導，安華（Anwar Ibrahim）今天在國會回應有關「一中言論」表示，投資、貿易及工業部已確認台灣企業在大馬既有投資營運如常，沒有任何問題。大馬目前仍有來自台灣的新投資，並進行相關洽談。

針對外界所稱官方談判，他指出，雙方僅透過經濟合作委員會、貿易與投資工作委員會推動經貿投資合作，並沒有所謂的談判。台灣是大馬重要的貿易夥伴，希望維持良好經貿投資，已聯繫台灣希望進行經濟合作委員會會議。

他在國會中說，台灣是大馬的重要貿易夥伴，可繼續保持密切經貿往來。大馬也接待台灣的貿易及投資代表團，維持經貿合作關係，但稱「但不代表在外交上承認台灣為獨立國家」。

大馬報導指出，安華列舉今年前9個月的台馬貿易總額高達馬幣2542億令吉（約新台幣2兆520億元），台灣在大馬擁有多項投資，如以吉打州為例，投資金額馬幣8億1320萬令吉。

對於安華今天在國會的說明，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處指出，安華今年8月發表不友台言論，外交部當時曾發布新聞稿，對相關言論恐影響台商赴馬投資信心、增加投資風險表達嚴正關切。

駐馬處表示，考量國家主權攸關經濟安全，為保障台商投資權益，台灣10月暫緩推動雙邊經貿相關會議，目前仍持續與馬方溝通，期待馬國政府正視兩國緊密的投資關係與互信，為啟動會議創造有利條件。

日經亞洲日前引述馬來西亞政府消息人士報導，台灣擱置與大馬原定舉行的擴大雙邊貿易會談，凸顯安華一中言論令雙邊關係日益緊張，業界擔憂影響未來半導體投資。台灣外交部也召開例行記者會，證實暫緩推動雙邊投資協商，但仍會持續溝通，希望大馬政府能正視雙邊緊密投資關係。