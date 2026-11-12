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失智症基本法逐條審查卡關 衛福部承諾明年1月12日前提建議文字

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
立法院今上午審查「失智症基本法草案」，衛福部次長呂建德出席並提出保留意見。記者鄭超文／攝影
立法院今上午審查「失智症基本法草案」，衛福部次長呂建德出席並提出保留意見。記者鄭超文／攝影

立院今持續逐條審查「失智症基本法草案」，版本達15種仍無政院版，且又涉及各部會權責，今討論到第6條都保留，且各版本內容發散難聚焦討論，立委王育敏提出，衛福部應該整合各委員版本。衛福部次長呂建德最終回應，將彙整15個版本於2個月內提出建議文字。

失智症基本法草案昨僅通過第一條草案法條名稱「失智症基本法」六字，今天立院衛環委員會持續審查，不過除了第一條，討論到第六條時，因各版本內容散布各條次，每條都予以保留。

在逐條審查時，被問及衛福部意見，呂建德多次表示，目前已有長期照顧服務法、長照3.0及失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0等，政策及法律雙軌併行，另外衛福部今年在提出「失智888」政策，包含失智精準診斷率達8成、失智服務涵蓋率達8成、特定機關（構）或場域人員失智識能率達8成。

立委王育敏表示，委員們提出這麼多版本卻沒有依循的政院版本，衛福部應彙整各版本提出一個版本讓委員們可以聚焦討論。在現行綱領、小組基礎，並不是完全從零開始，有這麼多版本可以參考，衛福部彙整後就可以提出，期待一個月內就提出，繼續審查。

立委林月琴說，失智相關議題橫跨多個部會，衛福部應要統整，而不是倉促上路又造成遺漏，法條內容牽涉到交通部針對失智者上路安全規範，還有教育部教育識能會不會加重一線教師負擔等問題，加上失智症的定義也未明確，因此倉促上路不是好事。

立委邱慧洳表示，許多民間團體都在請益，希望可以在過年前盡速通過法條，衛福部需要時間研議，不過失智症家屬卻不能等，應在現在的立基點上去擬出版本，希望衛福部能一個月提出。

立委王正旭則認為，立法希望可以周延，不過在執行中的政策如何轉換為法案內容，需要精準的表達方式，大家想法都不同，建議可以讓主管機關衛福部能有時間來研擬。

立委陳菁徽表示，今年5月就有第一項版本出來，不過委員會在排審議程，主管機關遲遲拿不出政院版本，現在有委員提出衛福部整理各版本內容，提出建議文字卻又推拖一個月。

呂建德回應，目前失智政策為綱領，現在要轉換成立法條文會牽涉到各部會相關權益事宜，也相信失智患者及家庭都有期待，至於今年5月立院有版本出來後，衛福部也持續收集各方意見，但這項法案茲事體大，也牽涉到執行性跟相關品質，因此會趕快跟相關部會研擬。

各委員意見廣泛，對於多久應該提出建議文字，最終決定2個月內提出。呂建德允諾，在明年1月12日前，提出綜合現有15版本的修正文字建議，後續將以此建議進行審查。

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