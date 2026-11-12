李四川遭造謠密室協商停付基泰受災戶租金？蔣萬安：支持川伯提告

基泰大直損鄰案在選前受關注，媒體人李正皓昨在政論節目釋出影音，指新北市長候選人李四川在擔任台北市副市長任內涉嫌與建商高層密會，私下協議「只安置受災戶3年，3年之後不用管。」李四川揚言提告，蔣萬安上午受訪也支持「川伯」提告。

李四川今接受中廣「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪指出，基泰大直案到現在為止，市政府還是在協調，台北市府沒有置身事外，至今仍持續協助受災戶，針對李正皓指控他「圖利建商」，李四川強烈駁斥，並表示「一定告到底」。

蔣萬安上午赴木柵市場掃街時指出，基泰大直的事件，其實一開始發生時候，川伯第一時間到現場，市府也希望接下來可以讓住戶參與公辦都更，這幾年下來，基泰雖然在推進，但是速度非常緩慢，所以市府最近也召集住戶來協調。

蔣萬安表示，對於是不是讓他們可以有意願參與公辦都更，市府也得到部分住戶正面的反饋，接下來市府一樣持續地協助住戶跟建商的協調，但是看到相關的評論，「我也支持川伯提告」。