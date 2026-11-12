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紀念國父誕辰 宋楚瑜：兩岸有智慧從交流中相互瞭解、化解而和解

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國父孫中山誕辰161周年，親民黨主席宋楚瑜今到國父紀念館致敬。圖／親民黨提供
國父孫中山誕辰161周年，親民黨主席宋楚瑜今到國父紀念館致敬。圖／親民黨提供

國父孫中山誕辰161周年。親民黨主席宋楚瑜今到國父紀念館致敬，他表示，孫中山思想已成為中華文化的一部分，不僅不會隨著時代變遷而沒落，更必因中華文化的復興而發揚，「炎黃子孫不忘本，兩岸兄第一家親」，相信兩岸有智慧、有能力，能從交流中相互瞭解、化解而和解，共同創造中華民族更為恢宏璀璨的新時代。

宋楚瑜指出，孫中山提出的三民主義、建國方略與建國大綱固然是迫切實用的「救國主義」，但他的眼光與思維卻更超越當時「中國」一時、一地的格局，把三民主義的終極目標不僅定位於「以建民國」，更在「以進大同」。正因他的思想深具前瞻性與全面性，乃能歷久而彌新，放諸四海皆準，至今仍是海峽兩岸一致推崇的偉人。

宋楚瑜指出，近年來，已有越來越多的有識之士注意到許多全球性的問題，劇烈氣候變化的危機、人口結構改變的危機、國際經濟區域整合重組危機、產業結構轉型衝擊的危機、貧富差距擴大的危機以及人文價值淪喪的危機等，都不是任何一個國家或民族所能獨力解決，而有賴全面性的國際合作。

宋楚瑜說，從五十年前台灣到東南亞、非洲、拉丁美洲等地推動農業改革，到中國大陸近十年來推動「一帶一路」等政策，兩岸都以不同方式參與國際發展合作。這種發揮自身所長、協助其他國家發展的「濟弱扶傾」精神，其實孫中山早在民族主義中就已再三強調，也是未來國際合作的重要方向。

宋楚瑜提到，就孫中山提倡「民生主義」的時代意義而言，最重要莫過於「經濟發展」與「社會公道」。發展經濟固非易事，如何分配經濟發展的成果，讓經濟發展的成果由全民共享，更是困難。不論食衣住行育樂，政府都應妥善照顧安排，使人民不愁吃、不愁穿，更應積極保障「基本教育」、「基本醫療」、「基本住居」、「基本工資」等作為「人」的基本生活條件。

宋楚瑜說，孫中山主張的「社會公道」，乃是一種「立足點平等」、「機會均等」的公道；他所主張的「合理分配」，是社會上「大多數」的經濟利益「相調和」的分配方式。雖然兩岸政策背景與作法不同，但都重視農業發展、農民生活與農村建設；台灣在經濟發展過程中，「均富」始終是不敢忘懷的目標。

宋楚瑜說，民主政治乃是一種社會利益衝突與調和的「可能性藝術」；至於民主的方式，並非「零和」式的勝負對決，而是溝通、妥協、各有損益，也就是孫中山所說的「調和」；以使整個社會獲得勝面最大，而負面最小的結果。

宋楚瑜表示，孫中山「守經達變」的務實精神，正是台灣處於此兩岸關係劇變的時代中，兩岸必須遵循孫中山的遺訓，始終以全民福祉、國家利益為念，為偉大的中華民族復興攜手合作，面對理想與現實未盡調和時，所要特別心領神會之處。

宋楚瑜表示，雖然世局在變，時代在變，潮流也在變，但萬變不離其宗；凡思想主義，順乎天理，應乎人情，適乎世界潮流者，必能永續存在於所有華人心中，成為未來兩岸發展的必然方向。更何況，孫中山思想已成為中華文化的一部分，不僅不會隨著時代變遷而沒落，更必因中華文化的復興而發揚。

宋楚瑜 兩岸 國父紀念館

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