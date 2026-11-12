何時向柯文哲請益 蔣萬安說話了：尊重對方時間

台北市長蔣萬安昨在「民眾之聲」網路節目與民進黨北市議員和候選人開直播，多次大讚前市長柯文哲的政績，對於何時會向柯文哲請益政策，蔣萬安說，有機會當然非常希望可以跟柯市長請益，時間尊重對方。

蔣萬安上午赴木柵市場掃街受訪，針對昨天跟民眾黨議員和候選人開完直播後，6位議員候選人表態要來參加安心大遊行，會不會擔心國民黨議員吃醋？蔣萬安說，「不會啊」，共同目標就是藍白席次最大化，大家也希望持續努力，為台北這座城市，為所有的市民創造更大福祉。

對於昨天在直播節目多次大讚柯前市長的政績，蔣萬安指出，其實柯市長在任內大力興辦社會住宅，北市府現在也在這基礎之上，持續地往前推進，接下來的4年，也規畫好相關社宅興建的計畫，市政本來也就是一棒接一棒。

蔣萬安指出，他最近也看到柯前市長依然對很多市政議題發表評論，非常關心台北市的發展，所以如果有機會，當然非常希望可以跟柯市長來請益，那相關的時間也尊重對方。