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法定競選期13日起跑 籲防AI深偽影音、賄選

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「選舉期間面對網路影音及各類資訊，應提高警覺、多方查證！」中選會主委游盈隆12日召開記者會指出，九合一地方選舉訂於28日投票，13日起正式進入競選活動期間。中選會提出8點叮嚀，包括媒體轉播、民調等，並特別警示AI深偽影音風險，同時呼籲民眾慎防賄選

政府莫從事競選宣傳

游盈隆說明，各類選舉的競選活動期間不同：直轄市長為15天（13日至27日）；直轄市議員、縣市議員、縣市長、鄉鎮市長及原住民區長為10天（18日至27日）；鄉鎮市民代表、原住民區民代表及村里長則為5天（23日至27日）。競選活動時間為每日上午7時至晚間10時，投票日不得從事競選或助選活動。

中選會同時提醒，政府機關不得從事與競選宣傳有關之活動；廣播電視事業從事選舉相關新聞報導及提供競選宣傳時段，均應秉持公平公正原則；競選廣告刊登於任何媒體，應載明刊播者、出資者等相關資訊；政黨及任何人印發宣傳品、懸掛競選廣告物，均應具名。

中選會也提醒，自選舉公告發布日起至投票日前10日，發布候選人相關民調應載明調查單位、辦理時間、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值等資訊。自18日零時起至投票時間截止前，不得發布、報導、散布、評論或引述任何選舉民調資料，請各界特別留意。

AI深偽最高罰千萬

針對AI深偽影音問題，中選會表示已成立「深偽影音防制專案小組」，涵蓋防制宣導、案件舉發、鑑識協處、內容下架到依法裁罰等面向，並與檢警調機關、網路平台業者及民間事實查核組織建立橫向合作機制。同時與數位發展部合作，運用「選舉AI深偽訊息通報網」，協助候選人即時通報疑似深偽影音並提出移除請求。

依《公職人員選舉罷免法》第110條第5項規定，對未停止刊播、移除或下架相關內容者，將處新台幣20萬元以上、1000萬元以下罰鍰，並按次處罰。中選會也提醒，《刑法》及《公職人員選舉罷免法》均訂有投票行賄、受賄罪之處罰規定，民眾遇到疑似賄選行為應向檢調機關檢舉。

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