資安署：駭客用AI網攻成趨勢 約800萬個資受影響

近日公部門與民間企業受駭客攻擊事件頻傳，數發部資安署今天表示，駭客運用AI協助網攻已成國際趨勢，日本、韓國皆有類似案件，台灣目前有10餘家業者受害，影響約800萬筆個資，呼籲業者若發生個資外洩，應儘速修補漏洞、通知用戶並縮小個資蒐集範圍。

根據國安單位統計，台灣每天遭網攻280萬次，而近日易遊網、永豐銀、91APP、外交部領事事務局、台北市工務局大地處臉書粉絲專頁也接連遭駭，引發關注。

數位發展部資安署副署長周智禾今天出席政院會後記者會時表示，依照資安通報管理辦法，納管對象發生資安事件須於一個小時內通報，包含台北市政府公務局大地工程處的臉書粉絲專頁帳號密碼被盜，與外交部領務局的系統網站被駭導致部分資料外洩，2案都有分別在9月底與11月初依規定通報，目前均已處置完畢。

至於民間企業部分，周智禾說，非資安法納管對象包含91APP、易遊網、永豐銀等民間企業，是依各目的事業主管機關所定的個資安全維護辦法，如果發生個資外洩必須通報目的事業主管機關，再由主管機關再通報個資籌備處與數發部，目前上述3個案件數發部均有參與相關會議，掌握處理狀況。

對於資安事件風險是否提高，周智禾表示，目前駭客運用AI協助進行網攻已是國際趨勢，包含日本、韓國近期皆有類似資安事件發生，台灣也有10餘家業者受害，影響約800萬筆個資；因此，數發部昨天也透過記者會提醒，企業若發生個資外洩，應儘速修補漏洞、通知用戶並縮小個資蒐集範圍。

周智禾說，數發部也提醒民眾對詐騙應提高警覺，且數發部會提供相關技術支援與情資分享，協助民間與企業。