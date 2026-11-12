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川習擬APEC會晤 外交部：台美有合作框架可放心

中央社／ 台北12日電

美國總統川普及中國國家主席習近平預計將在APEC期間會面，外交部次長陳明祺今天表示，目前掌握訊息指出美中關係不會有重大改變，台美關係則因有既定框架及合作、可以放心，外交部會隨時與美方保持溝通，關注情勢。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部次長陳明祺報告台灣參與國際組織近況與工作重點。

有立委關切亞太經濟合作會議（APEC）期間川習會的可能發展。陳明祺表示，據目前掌握訊息指出，美中關係不會有重大改變。

陳明祺說明，之前在北京及華府的「川習會」，雙方沒有達成一些實質方向，兩邊可能都還有無法同意的地方，他認為未來在APEC及20國集團（G20）峰會的川習會，應該都不會有新突破。

陳明祺表示，台灣對美布局全面，投資、貿易、科技及國防上的合作是構築台美關係的重要框架，除了把工作做好之外，該框架也是存在的，可以比較放心。外交部也會隨時保持與美方溝通，留意任何可能的改變。

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