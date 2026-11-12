直轄市長競選11月13日起跑 18日零時起不得發布選舉民調

中選會主委游盈隆今天表示，直轄市長候選人明天起展開為期15天競選活動，並提醒8點注意事項。18日零時起至投票時間截止前，不得發布報導、散布評論或引述任何有關選舉的民意調查。

中央選舉委員會上午舉行「向人民報告」記者會，游盈隆主持。他表示，國內外高度關注的九合一地方選舉，即將在明天正式鳴槍起跑，這場選舉可說是地表上規模最大、最複雜的民主選舉之一，而且是在地表上「最危險的地方舉行」。

游盈隆指出，各直轄市選委會今天會公告直轄市長選舉候選人名單，明天就進入競選活動期間，直轄市長競選活動15天，11月13至27日；直轄市議員、縣市議員、縣市長、鄉鎮市長、原住民區長競選活動10天，11月18至27日；鄉鎮市民代表、原住民區民代表、村里長競選活動5天，11月23至27日。

他表示，自由選舉是台灣民主一個無法否認的特質，沒有自由選舉，就沒有民主，相關法律制度也在落實。中選會努力為候選人、選民，打造最優質的選舉環境，希望讓候選人安心，選民滿意。期盼接下來15天，選舉能夠充分展現台灣生猛的民主活力，展現台灣民主成熟與韌性。

針對競選活動注意事項，游盈隆提出8點叮嚀，包括政府機關不得從事與競選活動有關之活動，廣播電視事業應遵守相關事項，以及報紙、雜誌、廣播、電視及網際網路或媒體應遵守事，民調發布報導及散布評論與引述規範，以及深偽影音相關規範等。

對於民調發布規範，中選會綜規處長張玳綺表示，政黨及任何人自選舉公告發布之日起至投票日10日前，所謂有關候選人或選舉民調的資料發布，應該載明負責的調查單位或主持人相關資訊，18日零時起至投票時間截止前，不得發布報導、散布評論或引述任何有關選舉的民意調查。

張玳綺說明，為了避免深偽影音影響選舉公平，中選會已成立深偽影音防制專案小組，並和數發部合作，運用數發部建置選舉AI深偽訊息通報網，協助候選人即時通報深偽影音，與提出移除的請求。

針對九合一選舉選舉人數及公投投票權人人數，中選會選務處副處長陳宗蔚說明，確切的選舉人數會在24日之前公告，初步統計的選舉人人數是1957萬9655人，公投投票權人數是2000萬7484人。

陳宗蔚表示，台北市的選舉人人數是203萬1822人，公投投票權人數為207萬2884人；新北市的選舉人人數為343萬5219人，公投投票權人數為351萬26人；全國18歲至20歲可投公投，但不能投九合一選舉，人數42萬7829人。