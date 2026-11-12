政院：已收到老農津貼修法 續研議合法合憲因應作為

行政院10日收到立法院日前三讀通過的「老年農民福利津貼暫行條例」函文，若要覆議最晚需於19日送出覆議案。行政院今天說，立院版本每年要增加新台幣320億元支出，事前也未與政院溝通，同時會壓縮其他農業資源配置，將持續研議合法、合憲的因應作為。

行政院會在1月15日通過農業部提出的「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將老年農民福利津貼發放額度增至1萬元並調整排富標準，草案送立院審議，並於日前提出今年度追加預算案希望支應發放經費。不過，立法院會日前三讀通過的版本為在野黨版，老農津貼調高至每月1萬5000元。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，福利政策的制定必須符合不增加實質舉債、不排擠其他政策，並且程序要符合憲法與法律的3原則，也因此政院按照符合財政永續、排富標準的機制進行整體評估，提出了政院版老農津貼調高為每人每月1萬元的完整方案。

李慧芝說，政府也一直積極照顧農民，從農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險以及農民退休儲金等，持續強化對農民的保障。

行政院10日已經收到立法院日前三讀通過的「老年農民福利津貼暫行條例」函文，李慧芝強調，立院版本每年會額外增加320億元的支出，將增加政府長期財政負擔，也會壓縮到其他農業相關資源配置的空間，而且事先沒有跟政院溝通，政院目前正研議三讀內容，預計會在憲法與法律的職權範圍之內，採取合法、合憲的應對作為。

根據估算，行政院若要對老農津貼修法提出覆議，最晚需於19日時提出。不過，行政院去年起針對立法院通過的9項修法陸續運用不予副署因應，最新一案為老福法修法。