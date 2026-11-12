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立院初審 正、增額錄取人員育兒保留資格放寬至8歲

中央社／ 台北12日電

立法院司法及法制委員會今天初審通過公務人員考試法修正草案，放寬正額人員保留錄取資格以及增額人員申請延後分配訓練條件，從原本養育3足歲以下子女，修正為養育8歲以下子女、孫子女滿9歲止，並刪除正額錄取人員配偶已申請育嬰留停，不得申請保留錄取資格的限制。

配合「台灣人口對策新戰略」政策，考試院會6月11日通過公務人員考試法第4、5條，以及第28條修正草案，放寬正額人員保留錄取資格事由以及增額人員申請延後分配訓練的條件，從原本養育3足歲以下子女，修正為養育未滿7歲的子女、孫子女，並刪除正額錄取人員配偶已申請育嬰留停，不得申請保留錄取資格的限制。

立法院司法及法制委員會今天繼續併案審查考試院、民眾黨團與朝野立委所提公務人員考試法修正草案共7版本，邀請考選部長劉孟奇、常務次長黃慶章等人列席並備詢。

會中民進黨立委張雅琳等人提出修正動議，主張從現行「養育3足歲以下子女」，修正為「養育8歲以下子女、孫子女滿9歲止」，對齊昨天朝野針對性別平等工作法的協商共識，並刪除正額錄取人員配偶已申請育嬰留停，不得申請保留錄取資格的限制；另增訂，警察大學學士班4年制學生錄取公務人員特種考試一般警察人員考試4等考試，其保留期限不得超過3年。

另外，民眾黨團版本主張，增訂正額及增額錄取人員若因疾病、懷孕、生產、父母病危或養育幼兒等不可歸責事由，可申請重新分配訓練，並以一次為限；增訂地方政府公務員考試及格人員，也可因上述事由不受轉調期間規定限制。

劉孟奇表示，認同對於正額與增額錄取人員的育兒保障應與性別平等工作法一致，修法的文字上也應一致；增額與正額錄取人員的再分配訓練與考試及格人員的轉調限制的例外規定，是在公務人員任用法授權之下，建議回歸公務人員任用法處理，若兩邊都修訂，會發生扞格。

經在場立委與官員討論後，通過修正動議；第28條則依照考試院版本，明訂本次修正條文施行日期由考試院定之，全案不須交付黨團協商。

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