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國民黨團成立法律顧問團 宣示對選舉奧步零容忍

中央社／ 台北12日電

國民黨立院黨團今天宣布成立「反奧步法律顧問團」，宣示對造謠、抹黑、變造影音等選舉奧步「零容忍」，呼籲選民面對選前突發訊息務必「停、看、聽」，並期盼全民共同蒐證監督，捍衛公平、公正、公開的民主選戰。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，台北市長蔣萬安競選辦公室總幹事、立委羅智強宣布，黨團與蔣萬安競辦將和律師葉慶元、王相傑等人成立「反奧步法律顧問團」。

黨團首席副書記長洪孟楷表示，選情進入最後白熱化階段，成立反奧步法律顧問團的目的，就是要提早點破歷史上曾經出現過的各種選舉抹黑手段；面對刻意潑髒水、潑黑水的違法行徑，國民黨團絕對不會姑息容忍。

洪孟楷說，國民黨團強烈呼籲所有支持者與民眾化身公民監督力量，若在網路社群或實體場合發現疑似散播不實謠言的行為，請在確保自身安全且不影響他人權益的前提下，積極進行截圖、錄影或錄音存證，並盡速向競選總部通報求證。

羅智強呼籲，選民必須高度提高警覺，尤其在選前若遇到重大爆料，務必落實「停一停、想一想、聽一聽」的查證原則，先停下來檢視事實真相，想一想爆料背後的政治動機，並耐心等待對照陣營的澄清說明，切勿急於做出判斷而被假資訊誤導選票。

羅智強表示，特別公開拜託支持者及所有台灣選民發揮公民力量，大家一起集思廣益，提早幫忙「說破、想破」民進黨接下來可能使出的各種奧步與抹黑劇本，透過全民的預防與揭露來促成乾淨選舉，絕不讓奧步成為最後決定選戰勝負的關鍵因素。

法律顧問團召集人葉慶元強調，意圖使人不當選而散布謠言，明確構成「選罷法」妨害選舉罪。檢調單位應秉持行政中立，執法標準必須一致，切勿淪為執政黨打手而破壞司法正義。王相傑提醒，民眾面對資訊傳遞應保持理性，切勿隨意製造或轉發未經證實的訊息，以免誤觸法律紅線。

國民黨團 法律 洪孟楷

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