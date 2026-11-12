美中領袖擬APEC再會面 陳明祺評今年峰會比較複雜

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將於中國大陸深圳登場，賴清德總統敦請宏碁創辦人施振榮作為代表，外交部次長陳明祺今評論，認為今年APEC峰會比較複雜，不但可能有川習會，還可能舉行美中俄三方領袖會議，恐對台灣安排雙邊會議產生技術問題。

今年的APEC峰會將於11月18日至19日在中國大陸深圳舉行，主題為「構建亞太共同體，共謀繁榮」。今年是中國在睽違12年後第三度擔任APEC主辦經濟體。

立法院外交及國防委員會今邀請陳明祺報告「我國參與國際組織近況與工作重點」，並備質詢。陳明祺在回答國民黨立委牛煦庭時表示，今年的APEC峰會比較複雜。

陳明祺指出，由於場邊可能會舉行川習會，美方還提議有美中俄三邊領袖會議，指很多人不見得能進行雙邊的互動，峰會時程上也受到一定程度的壓縮，形式也有一定程度的改變。陳明祺認為，這會讓我方安排雙邊會議時出現技術問題。

陳明祺也指出，除了APEC峰會場邊的雙邊及多邊的溝通，以及會議本身的參與之外，台灣這次也希望推廣智慧醫療的實力，展現出台灣不只是一個參與國，也能夠做出貢獻。