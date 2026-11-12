巴紐限期台灣關閉駐處 外交部研判與中國天然氣大單有關

外交部先前宣布決定主動關閉巴紐駐處。外交部今天說明，7月接到巴紐方面要求台灣關閉代表處，中間曾一度獲書面保證給予1年關閉期限，但研判巴紐可能接到中國天然氣大單等因素，近期才再度要求台灣關閉巴紐駐處。

巴布亞紐幾內亞7月發布聲明，片面宣稱將立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作，近日再度片面要求台灣駐處人員限期離境及推動關閉駐處。外交部6日表示，基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，經通盤評估後，決定主動關閉巴紐駐處，撤回所有派駐人員，並全面終止對巴紐提供的各項技術合作及援助計畫。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部次長陳明祺報告台灣參與國際組織近況與工作重點。陳明祺會前受訪表示，人員近期就會撤離，館舍與宿舍都會依租約解約，車輛等會透過拍賣處理，機密文件就地銷毀，「應該11月會完成」。

民進黨立委羅美玲關切駐巴紐代表處關閉情況。外交部亞太司副司長林宏勳表示，7月16日接到巴紐外交部要求關閉代表處，外交部在部長林佳龍指示下並與政府高層達成共識，亦即，雖然接到訓令，但沒有要馬上離開，持續留在當地與巴紐政府溝通，中間也一度得到書面保證關閉期限約1年。

林宏勳指出，台灣希望能在續留情況下，與巴紐政府保持良好溝通，期望透過雙邊合作的農業與醫療計畫及獎學金人才培育計畫，透過巴紐內部不同政治勢力，看是否能改變巴紐政府決定。

林宏勳說，7月至11月之間也有些成果，但可能是因為中國要舉辦APEC，巴紐日前有派高階代表團訪問中國，巴紐總理下週也將赴中國出席APEC會議，研判巴紐政府在此情況下，可能遭受中國壓迫或經濟利誘，並在日前突然告知台灣代表及相關人員，要在一週內離境。

針對立委提問，7月16日以前是否完全無預警。陳明祺表示，台灣外交工作在這1、2年有不錯進展，給中國外交工作很大壓力；因此，中國正在尋求突破口，此次巴紐事件是在此脈絡下發生，對於這樣的發展並不意外，因為先前就有警訊，但在時間點上有感到被突擊。

陳明祺說明，巴紐在11月時跟中國簽訂天然氣大約，之後要求台灣立刻關閉駐處，這是扈從中國的行為，很不幸地巴紐決定扈從中國。現在中國經濟不好，利誘越來越少，經濟脅迫越來越多，全球都要提高警覺。

針對巴紐學生在台就學情況是否會受影響，陳明祺表示，在雙邊關係終止情況下，過去在雙邊架構下提供的獎學金無法再提供，學生後續去留尊重學校及學生的決定。

外交部補充說明，目前在台巴紐籍獎學金受獎生共計2名，分別獲頒外交部「台灣獎學金」及財團法人國際合作發展基金會（國合會）獎學金。鑒於巴紐政府近期片面決定關閉台灣駐巴紐代表處，政府已依整體政策考量，停止相關獎學金發放，除受獎生及校方另有其他安排外，外交部將依相關規定通知現有受獎生原則須於本學期結束後的當月內離境。