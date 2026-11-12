G7外長重申台海和平穩定重要性 政院：持續強化自我防衛能力

七大工業國集團（G7）外長聯合聲明重申維持台灣海峽和平與穩定的重要性，並支持台灣有意義參與國際組織。行政院12日表示，感謝G7外長對台海和平穩定的支持，台灣將持續強化自我防衛能力，並與理念相近的國際夥伴緊密合作，共同維護台海及印太地區的安定與繁榮。

G7外長與歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表於9日至10日在巴黎舉行會議，會後發布聯合聲明，內容涵蓋烏克蘭、中東及印太等區域情勢。其中，聲明指出維持台灣海峽和平與穩定至關重要，並支持台灣有意義參與國際組織。

行政院發言人李慧芝今日於院會後記者會表示，G7外長聯合聲明重申台海及印太區域和平穩定攸關全球安全與繁榮，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，同時肯定台灣對國際社會的實質貢獻，支持台灣有意義參與國際組織。

李慧芝表示，政府誠摯歡迎並由衷感謝G7外長聲明，台灣將持續強化自我防衛能力，與理念相近的國際夥伴保持緊密合作，守護民主、自由及人權價值，確保台海及印太地區安定、穩定與繁榮發展。