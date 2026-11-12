立委促立失智症基本法 衛福部允2個月提建議文字

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查朝野立委所提失智症基本法草案，立委敦促衛生福利部自己提出草案版本，最終衛福部次長呂建德允諾彙整現有15版草案，2個月提出建議文字。

為解決失智症患者需求，國民黨黨團、民眾黨黨團及民進黨立委林月琴等跨黨派立委分別提出失智症基本法草案共15案，立法院社會福利及衛生環境委員會昨天與今天接連排審，不過會中朝野立委僅針對法律名稱為「失智症基本法」有共識，其餘討論皆難以聚焦。

會中呂建德多次表示，行政院已經提出失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0，且對為特定疾病訂定專法仍有疑慮，但整體保持開放態度，也尊重立法院的審議程序與專業。

國民黨立委王育敏表示，正因失智症面向多元，憂心部會在繁忙中忽略相關業務，因此更需要立一部基本法，明確訂出每個單位的職掌與責任，讓各部會動起來。

王育敏指出，這次立法民進黨、國民黨、民眾黨立委都有提案，顯示立法是跨黨派的共識。建議衛福部，在1個月內就立委所提不同版本，整理出一個建議版本或對案，再繼續審查。

民進黨立委林月琴則針對既有草案指出，包含推動失智症識能教育會不會加重一線教師負擔、要求交通部推動失智駕駛安全管理反增加道路風險等，都尚有疑慮。因此認為應該避免倉促立法、加強與團體溝通。

呂建德表示，雖然政府已有失智症綱領，但是要轉為立法內容，會涉及人民權益，茲事體大，雖然可以理解大家都很急，但仍應顧及立法品質，因此盼有3個月寬限。

經過來回討論，會議主席、國民黨立委陳菁徽宣布，呂建德允諾在明年1月12日前，提出綜合現有15版本的修正文字建議，後續再以此建議進行審查。