美光勞資協商燒向選舉 詹江村告網紅抹黑張善政涉違選罷法

彭博社報導美光暫停桃園的投資，財經網紅胡采蘋評論此事時批市長張善政先後搞掉（龍科三期）台積電、美光。議員詹江村今日上午到地檢署，控告胡的言論涉嫌違反選罷法意圖使人不當選；胡在網路平台回應「我拜託你告，千萬不要不告」，強調評論都有所依據。

詹江村指出，目前正值縣市長等選舉，胡采蘋雖表示引用彭博社報導，但該媒體沒有美光停止投產的官方回應，反而是張善政昨日受訪時，表示和美光高層一直保持連絡，市府也積極協調勞資關係，美光總裁也回應會持續在桃園的投資。

詹江村指出，胡采蘋指張善政「搞掉美光」，散布未經美光官方證實的重大消息，並將企業勞資爭議引起美光暫停投資桃園的傳言，歸咎於張善政市府。依據勞資爭議處理法第2條規定，勞資雙方應本誠實信用及自治原則解決爭議，政府雖依法負有協助調解責任，但仍須經勞資雙方同意，行政機關不能逕自要求勞資雙方接受特定協議。此外，勞動部是法明定中央主管機關，美光勞資爭議早已受到中央關注，10月28日桃園市產業總工會前往勞動部召開記者會，要求中央針對美光勞資協議說明，11月2日發表公開聲明質疑勞動部處理協商過程的相關問題，胡采蘋卻將複雜勞資問題歸咎於張善政，絕口不提勞動部，動機令人質疑。

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詹江村指出，桃園市政府自美光勞資爭議發生以來，勞動局召開過多次協調會議，張善政更與雙方聯繫溝通，親自參與勞資協商，昨日還轉述美光總裁與他的聯繫對話，重申桃園是全球重要據點，美光將持續重視並投資桃園，胡采蘋僅憑片面消息，就說地方政府造成企業撤資，目前正值市長選舉，胡的論論有使候選人不當選之意圖。

有關「搞掉台積電」的評論，按張善政過去數次公開說明，前市府在龍科三期用地還未取得地主同意下，鄭文燦和當時行政院長蘇貞昌逕自全部台積電要在龍科設廠，引起地主強烈不滿抗爭，台積電因此暫停設場計畫，他上任後與科管局配合，設法協助取得龍科三期用地。

桃市府昨日市政會議報告龍科三期開發計畫最新進度，表示已通過國家發展委員會審議，目前待行政院核定，開發面積約104.65公頃，未來將引進半導體先進製程，是提升桃園產業競爭力的重要關鍵。為加速重大投資落地，市府將同步從土地取得、交通建設、產業腹地、水電供應及教育設施等五大面向推動整備，透過跨局處合作及進度管控，提前完善相關配套；張善政要求團隊龍科三期園區土地取得，以2028年10月完成為目標，並秉持完善諮詢、從優補償及妥善安置三大原則，兼顧地主權益與開發進度，交通方面，捷運橘線可行性研究已送交通部審議，未來將串聯平鎮、龍潭及龍潭科學園區，並銜接機場捷運及高鐵桃園站；新梅龍、板龍快速道路由交通部辦理可行性評估，市府也將持續推動湧光路、梅龍路及龍新路等周邊道路拓寬工程，完善區域交通路網。