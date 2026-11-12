大量個資外洩頻傳 數發部：可協助處理

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「外交部領務局、永豐銀行、易遊網等接連發生的資安事件，數發部都有協助處理！」數發部12日在行政院記者會並提醒企業，若發生個資外洩應通知用戶，並建議縮小日後個資蒐集範圍，民眾也要更小心詐騙，若業務單位或民間有需要，數發部可提供技術諮詢與協助。

近日資安事件頻傳，外交部領務局逾7萬張護照大頭貼與2.6萬份授權書掃描檔外洩、永豐銀行遭駭418戶被盜轉4176萬、台北市大地工程處粉專被盜、連發7天AI影片，易遊網69萬人訂單聯絡資料外洩，還有91APP、王品、漢來美食與康橋國際學校等單位都遇到個資外洩攻擊，讓各界對於我國公私單位資安多有疑慮。

AI讓網攻數量暴增

被問到相關單位是否有循例通報？數發部處理的狀況？資通安全署副署長周智禾回應說，大地工程處與領務局是《資通安全管理法》管轄範圍，若遇到相關案件要在1小時內通報，兩起案件分別是9月、10月發生，領務局有部分資料外洩，但數發部有接獲通報，並協助處理完成。

針對91APP、易遊網與王品等部分，周智禾說，民間企業並非《資安法》管轄範圍，企業須通報目的主管機關，而主管機關後續要報個資保護委員會籌備處與數發部，相關案件數發部也有參與；至於近來網攻數量暴增，周智禾指出，AI協助駭客加強網攻是國際趨勢，日本與韓國近來也有發生資安事件。

縮小蒐集個資範圍

「提醒企業若發生個資外洩，應通知用戶、並縮小個資蒐集範圍！」周智禾指出，民眾近來也要提高對詐騙的警覺，至於相關單位若有需要，數發部會提供技術諮詢與協助。

數發部11日也有針對近日個資外洩召開記者會，部長林宜敬表示，通報後數產署會去行政檢查，目的並非處罰，而是協助企業面對網路攻擊，儘速找到原因、補漏洞，同時也要通知客戶。該做的事情做完之後，才會去考慮檢討改善。

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