羅大佑專訪引熱議 政院用《皇后大道東》歌詞回應

「皇后大道東上無皇宮，台灣也沒有皇宮，且眾聲喧嘩、人民如潮湧！」行政院發言人李慧芝12日針對歌手羅大佑接受媒體人唐湘龍專訪，批評行政院長卓榮泰不副署、與總統賴清德狼狽為奸，還有前總統蔡英文、副總統蕭美琴未生育子女等說法回應說，台灣是多元民主包容社會，所以才能唱《皇后大道東》。

李慧芝也反駁說，不副署是《憲法》賦予的職權，是基於維護憲政秩序與權力分立的原則行使，所有憲政機關都應該守護憲法。另外，民主社會應尊重每個人選擇，不應以是否生育作為評斷一個人是否關心國家、關心下一代、有無公共貢獻的標準，台灣的民主是由無數民主前輩努力的成果，其中也包含很多女性。

羅對綠批判振聾發聵

「她們的貢獻也不該因為是否結婚或生育而被否定！」李慧芝強調，政府守護民主自由，也守護性別平權，尊重每個人批判政府的自由，尊重不同性別國人選擇不同人生的權利，「這是台灣民主真正的可貴之處。」

近來羅大佑的專訪引起不少討論，台北市長蔣萬安認為「振聾發聵」，並強調他支持羅大佑對民進黨過去發動大罷免、製造社會仇恨對立，且立法院三讀法案也都不副署，甚至行政權的擴張都傷害台灣的基本民主原則的說法，但對於對於單身女性對國家的貢獻，「我有不同的看法」，無論是否結婚生子，都不影響做好各項兒少政策。

老農津貼20日見真章

行政院會1月通過《老年農民福利津貼暫行條例》修法草案，由現行每月8110元，調高到1萬元，但國民黨與民眾黨分別提案，將老農津貼提高到每月1萬5000元。立法院會6日經表決通過藍白共提修法，而行政院先前已不副署《老人福利法》由中央補助65歲以上長者健保的修法，各界好奇是否又會再不副署？

李慧芝回應，行政院10日已收到法案，目前正研議法案內容，將在憲法賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。依法行政院最慢要在20日之前確定要覆議、副署或不副署。

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