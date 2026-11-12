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政院：女性生育與否 不應被列爲貢獻與否的標準

中央社／ 台北12日電

歌手羅大佑日前指前總統蔡英文等人未婚育，所以不懂也不會為下一代著想，引發議論。行政院今天表示，民主社會要尊重每一個人的選擇，女性是否生育，不應被用來批判為是否關心國家、下一代、公共貢獻的標準。

羅大佑日前接受專訪抨擊時事，指總統賴清德與行政院長卓榮泰，不副署立法院三讀法案是狼狽為奸，還稱前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前監察院長陳菊等人沒有生小孩，不懂下一代，不會為下一代著想，相關言論引發批評。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時，引用羅大佑知名歌曲「皇后大道東」回應此事，她說，皇后大道東上沒有皇宮，台灣也沒有皇宮，人民如潮湧也寫在歌詞之中，台灣是多元、包容的民主社會，政府則是堅守憲法、民主與言論自由，所以在台灣可以批判政府，且台灣也可以傳唱皇后大道東這首歌，這就是民主自由的可貴之處。

李慧芝說，政院不副署法案是基於憲法賦予的職權，以及守護憲政秩序、權力分立原則，所有憲政機關都應該守護憲法、尊重彼此權力、權限。

她也表示，民主社會要尊重每一個人的選擇，女性是否生育不應被用來批判是否關心國家、下一代、公共貢獻的標準，且現在的民主自由台灣，是無數民主前輩當中包括非常多女性共同努力而來，相關貢獻不應該因為婚育與否被忽略或者是否定。

李慧芝強調，政府守護民主自由也守護性別平權，尊重每個人批判政府的自由，也尊重不同性別民眾選擇人生的權利，這是台灣民主的可貴之處。

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