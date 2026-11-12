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關中、丁守中推兩岸和平倡議 反對戰爭與對抗

中央社／ 台北12日電

前考試院長關中、前國民黨立委丁守中，與超過280名專家學者今天提出「兩岸和平倡議」4項主張。關中表示，只有和平才能保台灣，希望可以傳遞給美中領導人，台灣不希望戰爭。丁守中說，「兩岸和平倡議」宗旨是以兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗。

關中、丁守中等人舉行「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」，包括前立法院長王金平、前行政院長陳冲、前國安會秘書長蘇起、前立委吳志揚、婦聯會主委雷倩等人皆到場。

關中致詞表示，台灣在美中競合的趨勢中，角色越來越無足輕重，美中都不願意打仗，台灣卻還在整軍備戰，但台灣有什麼能力打仗，只有和平才能保台灣，希望將這聲音傳遞影響美中的領導人，台灣不希望戰爭。

丁守中宣布「兩岸和平倡議」的4項主張，包括1，和平優先，兩岸人民福祉至上，反對戰爭，避免任何形式的武力衝突，且先從降低敵意開始，停止相互攻訐與污名化。2，兩岸應恢復對話，建立持續性和平溝通管道，加強民間交流，重建兩岸人民友好互信。

3，深化功能性事務合作，創造兩岸共同利益，面對全球產業鏈重組，探索兩岸產業合作新契機。4，正視歷史與現實，尊重彼此差異，堅持平等尊重互利，凝聚兩岸共同體意識，為最終政治協商與政治體制安排創造條件，共享永續和平與繁榮。

丁守中表示，台灣要遠離戰火、確保和平，不是無限制的採購軍火，也不是在國際霸權之間選邊站，而是要認知兩岸同胞同屬中華民族，這份民族親情，應轉化為兩岸之間和解共生雙贏的資本。今天大家站出來，就是要讓世界知道，台灣不是只有戰爭的選擇。

丁守中強調，和平倡議的宗旨是以兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗；尊重同屬中華民族的歷史脈絡與兩岸分治現實，致力於促進兩岸對話、交流與互信，以協商取代對抗，以合作增進共同利益，逐步降低兩岸敵意與衝突風險，並推動兩岸在和平、平等與相互尊重基礎上，共同協商兩岸最終政治安排，為兩岸人民創造長期和平、共享繁榮與發展。

王金平說，國家面臨最重要問題，包括朝野對立、社會不團結、兩岸不和平等3項，當中會立即產生國家重大問題、甚至危機的，就是兩岸和平。今天有這樣的倡議，不但是人民的期待，也是國家真正的需要。

蘇起表示，美國亂成一團，總統川普現在跛腳，未來將是共和黨、民主黨的鬥爭，未來2年美國是管不了台灣的。「兩岸和平倡議」非常重要，要告訴民眾，內鬥外鬥是死路，只有內和外和才能救台灣。

關中 兩岸和平 丁守中

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