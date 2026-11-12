蔣萬安讚羅大佑振聾發聵 民進黨：生育是個人選擇

歌手羅大佑批評行政院長卓榮泰不副署是跟賴清德總統狼狽為奸，台北市長蔣萬安認為這樣的說法振聾發聵，但卻被連結羅大佑以婚育狀況質疑女性政治人物是否關心下一代。民進黨發言人林楚茵今天表示，保護孩子是市長責任，女性的價值與公共貢獻，不應由婚育決定。

林楚茵指出，以女性婚育狀況作為攻擊工具的歧視言論，在國民黨政治人物口中一再出現。桃園市長張善政2019年曾稱前總統蔡英文沒生過小孩、不懂父母心；國民黨立委蘇清泉也曾以屏東縣長周春米沒有生育為由，質疑她不懂養育孩子的辛苦。林楚茵質疑，蔣萬安既然表示有無婚育都能做好兒少政策，就應說清楚，自己任內的兒少保護究竟做得如何？

林楚茵說，從「剴剴案」到「十歲女童案」，北市兒少保護制度接連受到檢驗，風險評估、托育訪視與安置機制究竟補強了多少？「夏莉絲幼兒園案」家長更反映，求助無門後，只能到議會堵人才見到市長，孩子的安全不能等事件曝光才被重視，家長的求救也不該靠攔人才被聽見，蔣萬安與其為批評他人的言論叫好，不如先交代市府如何保護孩子。

林楚茵表示，從托育機構到校園餐桌，孩子的安全都是市府不能失守的責任，蔣萬安宣布免費營養午餐全面上路、承諾品質升級，開學不久卻發生成淵高中國中部87名學生腹瀉、留樣便當檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B的事件。免費不是降低食安標準，供餐量能、廠商管理與衛生稽查是否到位，市府必須說清楚，家長要的不是市長強調自己有幾個孩子，而是孩子能否平安回家。