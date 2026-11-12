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G7外長重申台海和平穩定重要性 政院：續與理念相近夥伴緊密合作
七大工業國集團（G7）外長聯合聲明，重申維持台灣海峽和平與穩定至關重要、反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖，並明確支持台灣有意義地參與國際組織。行政院今天表達感謝，稱台灣將持續強化自我防衛能力，與理念相近的國際夥伴緊密合作，確保台海及印太地區安定、穩定與繁榮發展。
行政院發言人李慧芝指出，G7外長聯合聲明提及，台海以及印太區域的和平穩定攸關全球安全與繁榮議題，重申維持台海和平穩定的重要性，反對武力以及脅迫片面改變現狀的企圖，同時肯定台灣在國際社會的實質貢獻，支持台灣有意義參與國際組織。
李慧芝說，政府誠摯歡迎，也由衷感謝G7外長聲明，台灣會持續強化自我防衛能力，與理念相近的國際夥伴持續緊密合作，守護捍衛民主自由及人權價值，確保台海及印太地區安定穩定與繁榮發展。
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