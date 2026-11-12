國父161周年誕辰 鄭麗文籲為了台灣民主及大家的未來 全民1128投票

國父誕辰161周年紀念日，國民黨主席鄭麗文今表示，台灣民主嚴重脫離正軌，被扭曲掏空，年底這場選戰是為了每一位民眾，能在未來過上平安穩定、富庶尊嚴的生活，更希望台灣的民主不會因為扭曲、因為統治者的高壓而被束縛、被掏空。呼籲全民站出來，1128一起投下最有尊嚴神聖的選票。

鄭麗文上午率副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑及多位黨務主管至國父紀念館中山碑林，向國父、國民黨總理孫中山銅像獻花致敬。

鄭麗文表示，距離地方選舉投票日僅剩倒數約兩周，地方自治是中華民國憲法制定時就承諾的直接民主，中華民國作為亞洲第一個民主共和國，人民可以對最基層的政府官員進行直接選舉。這一份民主的重要禮物大家永遠都珍惜，因為這是先人拋頭顱、灑熱血換來的。

鄭麗文回顧，三民主義是「民族、民權、民生」，她今年4月到南京中山陵謁陵時，在中山陵放在正中間的是「民生」，在孫中山思想啟發之下，每一代國民黨人一切政治的努力、革命的理想都是為了民生而存在，是為了讓人人都過上好日子。台澎金馬戰後胼手胝足的創立傲視全球的經濟奇蹟、民主奇蹟、均富社會，這也是每個人的理想跟責任，要把這份價值繼續延續下去。

鄭麗文表示，很感謝最近包括民進黨的朋友們都肯定孫中山的精神跟思想，再次的引用「禮運大同篇」，跨越時代、跨越種族、跨越國籍，是所有人類共同的願景跟理想。今天的少子化、銀髮族樂活尊嚴、壯年人如何實現自我、弱勢者如何受到照顧，都需要配套完整的政策落實。

鄭麗文表示，2026年的今天，台灣每一個縣市長、議員、鄉鎮市長、村里長、代表會，應該要反映民瘼，要苦民所苦，「為什麼小老百姓的薪水漲幅永遠跟不上股票的漲幅，永遠跟不上房價的漲幅？」台灣只有10%的人享受到AI紅利的潑天富貴，卻有80%的人沒有分享到AI紅利，反而要日日擔心什麼時候自己的崗位會被AI取代。

鄭麗文指出，「AI紅利全民共享」絕對不能只是一句空的口號，去年國民黨提出還稅於民每人發1萬，遭到民進黨的阻擋、奚落、抹黑，最後大家都領了，今年民進黨也編預算明年也要發1萬元，「但為什麼跳過了今年？」今年還是有巨大的AI紅利，因此國民黨立法院黨團提出一人發2萬元還財於民，讓AI紅利全民共享。

鄭麗文表示，當所有縣市長候選人幾乎都提出來，希望65歲以上長者免繳健保費，但在國會表決時才發現，原來民進黨的候選人都是說假的，不是反對就是神隱，不敢表態與支持。

鄭麗文說，今年選舉是一個不公平的選舉、是不對稱的戰爭，是國家機器全面出動，沒有行政中立，司法高度的介入，而且主政者率先謠言治國、謊言治國、造謠抹黑，製造莫須有的對立，這些都是大家不希望看到的。

鄭麗文也說，希望民主回歸，「選賢與能」要選會做事、能做事、清廉勤政的好人，「講信修睦」則是要得到人民的信任，讓人民對國家有信心，從政者必須講信用，要說到做到，不是說一套、做一套，更不是謠言滿天飛。今天台灣民主已嚴重脫離正軌，鄭重呼籲全民1128一定要站出來，以選票護台灣民主及人民的生計與未來。