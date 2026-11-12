不只領務局遭駭 數位部：近期10多家企業8800萬筆個資外洩

外交部領事事務局、台北市工務局及多家民間企業，近期接連傳出遭駭客攻擊與個資外洩事件。數位部指出，外交部領務局與北市府案件皆已依法通報並處理完成，並示警，AI協助駭客網攻已成國際趨勢，近期約有10多家企業受害，導致高達8800萬筆個資外洩，呼籲企業與民眾提高警覺。

數位部日前示警，台灣每天遭受高達280萬次的網路攻擊，外交部領事事務局今天傳出部分網站遭駭，逾7萬張護照大頭照以及2.6萬份授權書掃描檔外洩，此前台北市工務局大地工程處的臉書粉絲專頁也遭盜用，民間包含易遊網、永豐銀行、91APP等知名企業也陸續傳出災情。

針對近期密集的資安事件，在公部門方面，數位部資通安全署副署長周智禾指出，依照「資通安全管理法」，納管對象若發生資安事件，須在一個小時內通報，台北市政府工務局大地工程處臉書專頁帳號密碼被盜、外交部領事事務局網站被駭客入侵，兩案已分別在9月底跟11月初通報，目前都已處理完成。

周智禾指出，91APP、易遊網、永豐銀行等非屬「資通安全管理法」納管對象的民間企業，發生個資外洩時，企業仍須依各目的事業主管機關所訂的個資安維辦法通報，再由各目的事業主管機關通報給個資籌備處跟數位部。數位部會適時提供行政協助，日前也參與三起民間案件的相關會議，掌握當前處理狀況。

面對當前網攻趨勢，周智禾表示，AI協助駭客網攻已成國際趨勢，日本、韓國近期也有出現資安事件。根據統計，近期約有10幾家企業受害，導致8800萬筆個資外洩。

周智禾說，數位部昨天為此舉行記者會，呼籲企業若發生個資外洩，要儘速修補漏洞、通知用戶，並縮小個資收集範圍，另提醒民眾提高警覺，以及數位部維運的TWCERT/CC能提供民間跟企業的技術諮詢、技術協助及情資分享服務。