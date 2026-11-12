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酒駕累犯撞死大學生 家屬籲政府修法加重罰則

中央社／ 台北12日電

南台科技大學19歲李姓學生1日深夜，遭酒後駕車並有5次酒駕前科的男子撞死，學生家屬今天在國民黨立委鄭正鈐陪同下舉行記者會表示，「一位6次酒駕的人，社會到底還要多包容？」呼籲政府修法，無論是罰則或刑責，酒駕應比照毒駕。

鄭正鈐與李姓學生家屬上午在立法院舉行「酒駕一犯再犯，人命誰來保障？」記者會，南台科技大學學務長鄭淑真、新竹市政府發言人楊郡慈也陪同出席。

撞死李姓學生的廖姓男子，1日晚間在台南駕車高速撞上李姓學生後逃逸，最後在路邊熟睡被警方逮捕，酒測值超過1。經警方調查發現，廖男已有5次酒駕前科。

鄭正鈐指出，我們的社會對於酒駕的累犯，到底要多包容才可以。廖男第1次酒駕是2007年，罰了新台幣4萬元，第2次在2011年，罰了8萬元，隔年的2012年是第3次，判處5個月有期徒刑，得易科罰金。第4次是2013年，6個月有期徒刑，到了去年，第5度酒駕被吊扣駕照。

李同學的姑姑建議，希望政府修法，讓酒駕可以跟毒駕，不管在罰則跟刑責，採取一致性，必要時採取酒精勒戒。酒駕應視同為蓄意殺人，累犯應加重刑責跟罰金。

李同學的阿嬤說，李姓同學出身單親家庭，出生後媽媽就離開，爸爸毫無責任感，是她用生命養大，孩子也很認真，1個月前才說要到波蘭當交換生，還約好未來要到波蘭。現在她人生的希望沒了，非常令人心痛，希望政府真的要重視人民的生命。

鄭正鈐表示，一位6度酒駕的人，能持續開著車在街上晃蕩，政府是不是對酒駕殺人的情況過於縱容，政府是不是也變成酒駕殺人的共犯。

鄭正鈐說，他將推動酒駕加重刑責，情節特別重大的酒駕再犯致死，最重可以判處死刑。其次，希望擴大沒入肇事的車輛，有多次酒駕或因酒駕吊銷駕照之後又酒駕，即使沒有造成重傷、死亡，也應該納入沒入。

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