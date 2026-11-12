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穿戴飄帶進投票所 中選會：最高處2年徒刑或20萬罰金

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
中選會主委游盈隆。記者劉懿萱／攝影
中選會主委游盈隆。記者劉懿萱／攝影

年底九合一選舉倒數16天，中選會主委游盈隆今在記者會上，指明日進入競選活動期間，盼候選人、選民注意規範；今年飄帶成為熱門競選小物。法政處專門委員唐效鈞則提醒，依照選罷法規定，在投票所裡面不能穿戴政黨或候選人的服飾、號次，或任何能夠表彰候選人身分的物品，否則可處2年以下有期徒刑、拘役，或處20萬元以下的罰金。

游盈隆表示，明日正式進入九合一選舉期間，這場選舉從多方面來看，可以說是地表上規模最大、最複雜的民主選舉之一，也是在世界上，或地表上最危險的地方舉行；他提醒8點規範盼候選人、選民注意到相關規範，各直轄市選舉委員會今天會公告直轄市市長選舉候選人名單，明天就進入競選活動期間。

中選會指出，直轄市市長有15天，11月13日到11月27日；直轄市議員、縣市議員、縣市長、鄉鎮市長、原住民區長有10天，從11月18日到11月27日。鄉鎮市民代表、原住民區民代表、村里長有5天，是11月23日到11月27日。

媒體詢問，若投票日穿戴候選人飄帶或是競選小物進入投票所，將面臨什麼樣的處罰？法政處專門委員唐效鈞說明，投票日當天，在投票所裡面，依照選罷法第65條規定，在投票所裡面，不能夠穿戴有關於政黨或是候選人的一些服飾、號次，或是任何能夠表彰這個候選人身分的這些物品。

唐效鈞強調，如果有穿戴情事發生，投票所的工作人員會先制止，如果制止不聽的話，接下來才會有刑事處罰，依選罷法105條處2年以下有期徒刑、拘役，或處20萬元以下的罰金。

中選會 投票 游盈隆

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