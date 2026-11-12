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紀念國父誕辰 鄭麗文籲全民站出來投票守護台灣民主

中央社／ 台北12日電

國民黨主席鄭麗文今天率領黨務主管，向國父、國民黨總理孫中山銅像獻花致敬。鄭麗文表示，台灣民主嚴重脫離正軌，被扭曲掏空，今天在國父孫中山銅像面前，再次呼籲全民站出來，11月28日一起投下最有尊嚴的神聖選票，守護台灣民主。

今天是國父誕辰紀念日，鄭麗文上午率副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑及多位黨務主管至國父紀念館中山碑林，向孫中山銅像獻花致敬。

鄭麗文表示，台灣民主嚴重脫離正軌，被扭曲掏空，年底這場地方選戰是為了每一位民眾，能在未來過上平安穩定、富庶尊嚴的生活，更希望台灣的民主不會因為統治者的高壓而被束縛、被掏空。在國父孫中山銅像的面前，呼籲全民站出來，11月28日一起投下最有尊嚴的神聖選票，守護台灣民主，為自己的生計跟未來，懇請大家一定要出來投票

鄭麗文說，2026年的今天，台灣每一個縣市長、議員、鄉鎮市長、村里長、代表會，應該要反映民瘼，要苦民所苦。為何老百姓的薪水漲幅永遠跟不上股票的漲幅，永遠跟不上房價的漲幅；台灣只有10%的人享受到AI紅利的富貴，卻有80%的人沒有分享到AI紅利，反而要日日擔心何時自己的崗位會被AI取代。

鄭麗文認為，「AI紅利全民共享」，絕對不能只是一句空的口號，去年國民黨提出還稅於民每人發新台幣1萬元，遭到民進黨的阻擋、奚落與抹黑，最後大家都領了；今年民進黨政府也編列預算明年要發1萬元，但為何跳過今年，今年還是有巨大的AI紅利，因此國民黨立法院黨團提出一人發2萬元還財於民，讓AI紅利全民共享。

鄭麗文也提到，當所有的縣市長參選人幾乎都提出，希望65歲以上長者免繳健保費，但在國會表決時才發現，原來民進黨的參選人都是說假的，不是反對就是神隱，不敢表態與支持。

鄭麗文表示，希望民主回歸選賢與能，要選會做事、能做事、清廉勤政的好人，講信修睦是要得到人民的信任，讓人民對國家有信心，從政者必須講信用，要說到做到，不是說一套、做一套，更不是謠言、謊言滿天飛。今天台灣民主已嚴重脫離正軌，再次鄭重呼籲全民11月28日一定要站出來，以選票護台灣民主及人民的生計與未來。

鄭麗文 投票 國父紀念館

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