G7外長關注台海 政院：續與理念相近夥伴緊密合作

七大工業國集團（G7）外長聯合聲明，重申維持台海和平穩定至關重要。對此，行政院今天表示，感謝G7外長聲明，台灣將持續強化自我防衛能力，與理念相近的國際夥伴持續緊密合作，確保台海以及印太地區安定、穩定與繁榮發展。

G7外長與歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表9至10日在巴黎舉行會議，會後聯合聲明談及烏克蘭、中東及印太等區域情勢，也提及維持台灣海峽和平與穩定至關重要，並支持台灣有意義地參與國際組織等。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會表示，G7外長聯合聲明提及，台海以及印太區域的和平穩定攸關全球安全與繁榮議題，重申維持台海和平穩定的重要性，反對武力以及脅迫片面改變現狀的企圖，同時肯定台灣在國際社會的實質貢獻，支持台灣有意義參與國際組織。

李慧芝說，政府誠摯歡迎，也由衷感謝G7外長聲明，台灣會持續強化自我防衛能力，與理念相近的國際夥伴持續緊密合作，守護捍衛民主自由及人權價值，確保台海以及印太地區安定穩定與繁榮發展。