羅大佑批賴卓 政院引「皇后大道東」：台灣沒皇宮 眾生喧嘩如潮湧

資深音樂人羅大佑近日因不滿行政院不副署立法院通過的法案，批評賴清德總統與行政院長卓榮泰狼狽為奸。行政院今天引用羅大佑曾遭中國大陸列為禁歌的名曲「皇后大道東」回應指出，「皇后大道東上沒有皇宮，台灣沒有皇宮，眾生喧嘩人民如潮湧」。

行政院發言人李慧芝指出，台灣是多元包容的民主社會，政府堅定守護憲法、民主及言論自由，因此可以批判政府、能傳唱「皇后大道東」，這是台灣民主自由及文化自由的可貴之處。

李慧芝表示，行政院不副署的決定，是基於憲法賦予的職權，以及對憲政秩序和權力分立原則的守護。行政院有責任守護憲法，所有的憲政機關亦然，要尊重彼此的權力權限。

此外，由於羅大佑言談中還點名蔡英文、副總統蕭美琴、前監察院長陳菊等人未婚未育，引發不尊重女性的質疑。

李慧芝說，民主社會同樣應尊重每一個人的選擇，女性是否生育，不應該成為一個人被批判是否關心國家、是否關心下一代、是否有公共貢獻的標準。現在的民主自由台灣，是無數民主前輩貢獻共同努力的成果，其中也包括非常多的女性，其貢獻不應該因婚育或生育被忽略或被否定。

李慧芝表示，政府守護民主自由與性別平權，尊重每一個人批判政府的自由，也尊重不同性別的國人選擇人生的權利，這是台灣民主的真正可貴之處。