老農津貼調高至1.5萬 政院：每年增320億財政負擔、將依法合憲因應

立法院日前三讀通過修正《老年農民福利津貼暫行條例》，將老農津貼調高至每月1萬5,000元，較行政院原先提出的每月1萬元方案再增加5,000元。行政院表示，已於10日（周二）收到三讀法案，目前正研議法案內容，將在憲法賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。

行政院12日舉行院會後記者會，外界關注行政院是否副署老農津貼加碼修法。行政院發言人李慧芝表示，福利政策制定應符合三項原則，包括不增加實質舉債、不排擠其他政策，以及程序合法合憲。政府長期透過農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金等制度，持續強化農民保障。

李慧芝指出，行政院是依據財政永續、排富標準及物價調整機制進行整體評估，提出將老農津貼調高至每月1萬元的方案；但立法院三讀通過的版本，未經與行政院溝通，每年將額外增加約320億元支出，不僅形成政府長期財政負擔，也可能壓縮其他農業相關資源的配置空間。

李慧芝表示，行政院已於本周二收到立法院三讀通過的法案，目前正在研議內容，後續將在憲法賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。