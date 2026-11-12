法國參議員盼加強馬約特與台合作 建立互惠雙贏關係

法國海外省馬約特選出的法國參議員索瓦里伊接受中央社專訪時指出，對於澎湖在水資源運用印象深刻，期盼借鑑澎湖經驗運用在馬約特，而馬約特學生也將來台求學，期盼未來雙邊建立互惠雙贏關係。

馬約特島（Mayotte）是法國位於印度洋的海外省，位處非洲東岸與馬達加斯加之間，面積約374平方公里，人口約31萬人。

索瓦里伊（Thani Mohamed Soilihi，另譯：莫蘇里）為馬約特選出的法國參議員，近期率當地地方首長、民代及工商界代表，組成馬約特代表團訪台，10日離台前接受中央社專訪。

第3次訪台的索瓦里伊表示，造訪澎湖是此趟印象最深刻之處，澎湖的大小相近馬約特，且在自然環境、水資源、環境保育、島嶼文化等議題，皆和馬約特相似。

索瓦里伊談到，水資源對馬約特至關重要，馬約特長年依賴雨水儲水，民生用水受限，雖已有1座海水淡化廠，第2座興建中，這次造訪澎湖海水淡化廠發現有非常多技術可以學習，且廢水再利用也值得效法，未來將會商討具體合作，並邀台灣專家赴馬約特，了解馬約特的需求。

索瓦里伊提到，在颱風和自然災害的預防與應對，環境保育、農業、旅遊、教育等領域都有機會與台灣合作，台灣優勢的高科技也是非常重要的合作領域。

外交部政務次長吳志中今年7月首次應邀率團訪問馬約特，索瓦里伊表示，吳志中已經表達台灣將提供獎學金讓馬約特學生來台求學，返回馬約特後將盡快挑選適合的學生來台求學。

談及此次訪台與總統賴清德見面，索瓦里伊表示，這是此次訪台最具象徵意義的時刻，為行程錦上添花；與賴總統見面不在原先的規劃，很高興賴總統對馬約特有所了解，對代表團而言是莫大榮耀。

賴總統4月原訂造訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中國干預，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲3國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，使出訪一度受阻。

對於馬約特是否能成為台灣拓展東非和印度洋地區的基地，索瓦里伊表示，國際事務屬於總統和外交部長職權，他不便評論；但他作為馬約特選出的參議員，此行目的是尋求有利於馬約特人民的合作，建立互惠雙贏的夥伴關係，台灣也能思考如何運用馬約特的地理位置，與馬約特的友鄰達到對台灣有利的合作。

索瓦里伊曾擔任「法語系國家暨國際夥伴」國務員（secrétaire d’Etat），是法國史上首位來自馬約特的內閣閣員。

對於台灣要如何與法語系國家深化關係，索瓦里伊認為，非洲一半的國家都是法語系國家，不只是共享語言，也代表商機，就他擔任閣員的經驗，第1是採取最好的行動，即推動對大眾有意義的行動且互惠互利；第2是推動地方外交，讓各地方都能找到最適合的夥伴關係。

法國明年將進行總統大選，針對法國的印太戰略是否會改變，索瓦里伊表示，他無法預測誰會贏得大選，「法國是印太國家」，因為法國在印度洋有馬約特等領土，以及太平洋的法國屬地，跨黨派對於印太戰略都會保持關注。