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藍白合善意堆疊...蔣萬安邀「安心大遊行」 白營6小雞當天現身理由曝

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安陣營「安心台北 有你有我」大遊行本周六下午登場，民眾黨6位議員候選人許甫（左起）、黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞（右起）、吳怡萱、張志豪今應蔣邀請，當天將會現身應援，並由黨秘書長周榆修（中）領軍。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安陣營「安心台北 有你有我」大遊行本周六下午登場，民眾黨6位議員候選人許甫（左起）、黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞（右起）、吳怡萱、張志豪今應蔣邀請，當天將會現身應援，並由黨秘書長周榆修（中）領軍。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安陣營「安心台北 有你有我」大遊行本周六下午登場，民眾黨6位議員候選人今應蔣邀請，當天將會現身應援，並由黨秘書長周榆修領軍。白營小雞直言，不是為國民黨、民眾黨，而是為了全國、台北市民站出來。

黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今起展開全國車掃，而民眾黨北市黨部上午舉辦開記者會。周榆修與與6位議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫、吳怡萱一字排開，周說，蔣萬安昨參加「民眾之聲」特輯提出安心大遊行的邀請，民眾黨與黨團成員一致決定參與。

林珍羽說，民眾黨6人今天正式向大家回應昨晚蔣市長的邀請，將由周榆修領軍一起遊行，「台北市就是民眾的事，民眾的事也就是蔣萬安的事」，這是民眾黨6席全到位最強大的訴求。11月28日就要投票，最擔心大家因為沉默螺旋不敢站出來，她呼籲這周六站出來。

張志豪指出，民眾黨出來遊行不是為了國民黨，也不單純為了民眾黨，而是為了全國、台北市民。最近執政黨所做各項荒唐事，很多人民都看不下去，2026能贏、2028才有機會政黨輪替，希望大家勇敢站出來，對現在的局勢說不。

吳怡萱認為，民眾黨重視台北市政的延續，如果政見只是打高空，就缺了最重要的執行力，希望政見和政策能延續，絕對不能掉棒；北市選戰膠著，民眾黨肩負台灣第三勢力的政黨，扮演關鍵角色，這次要團結一致向前，讓對的事情繼續做、不對的事情讓大家看清楚。

陳宥丞表示，台北市政是需要延續，蔣萬安市府也需要鯰魚，民眾黨一直很樂意扮演藍綠之間市民共同重要的橋樑。選戰白熱化，投票率多少會成重要的關鍵因素；中間選民已很明確，在北市扮演誰能最後勝出的關鍵因素。民眾黨想跟中間選民訴求，這次遊行是正面選舉且出門投票的過程，不是為了任何一個黨派，而是讓選舉文化更正面。

許甫介紹，當天遊行的應援點在光復南路與忠孝東路、仁愛路中間的路段，現場一塊空地已申請路權，到時民眾黨6人下午2時30分會在此集結，也會有小舞台，將展現不一樣的嘉年華形式，邀請大家走出來。黃靜瑩直言，不要認為遊行是一個單純的政治活動，民眾黨更希望的是6位夥伴站出來跟大家聊聊市政、談談生活，就是這麼簡單、這麼輕鬆。

選戰倒數，柯文哲昨被問及與蔣萬安同台的可能性，則回應以勝選為目標，隨著藍白合善意持續堆疊，11月21日民眾黨將在北市府前造勢，邀請蔣萬安參加？周榆修說，民眾黨與蔣萬安或國民黨最近在全國各項選舉的合作，就是很自然且倒吃甘蔗，21日活動歡迎大家來參加就知道了，拭目以待。

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