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老農津貼加碼也不副署？ 政院批增財政負擔：將採合法合憲因應
立法院日前在藍白立委聯手下，三讀通過修正「老年農民福利津貼暫行條例」，將老農津貼調高至每月1萬5000元。相較行政院版加碼5000元。行政院今天指出，現已在本周二、10日收到三讀法案，目前正在研議法案內容，會在憲法賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。
行政院今天舉行院會後記者會，各界關注行政院是否副署老農津貼加碼的相關修法，發言人李慧芝指出，福利政策制定要符合三個原則，包括不增加實質舉債、不排擠其他政策，且程序合法合憲；政府積極照顧農民，包括農民健康保險、職業災害保險、農業保險及農民退休儲金等等，持續強化農民保障。
李慧芝說，除此之外，行政院按照財政永續、排富標準及物價調整機制進行整體評估，提出政院版的加碼方案，把老農津貼調高到每月1萬元，但立法院三讀版本每年會額外增加320億元的支出，且沒有跟政院溝通，造成政府長期的財政負擔，也壓縮其他農業相關資源的配置空間。
李慧芝表示，行政院本周二收到三讀法案，目前正在研議法案內容，會在憲法賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。
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