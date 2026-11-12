羅大佑言論惹議 羅智強重申蔣萬安尊重女性婚育自由權利

歌手羅大佑近期受專訪狠話批評行政院長卓榮泰拒絕副署法案、賴清德總統狼狽為奸，但指名單身女性政治人物不婚生，對下一代「不會想太多」。台北市長蔣萬安認為羅大佑批評賴總統、卓榮泰的內容令人振聾發聵。蔣萬安競選總部總幹事羅智強表示，蔣萬安清楚表明賴總統、卓揆不副署、不執行的做法傷害民主，但絕對尊重女性選擇婚育與否的自由權利。

羅大佑受專訪時點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴、監察院前院長陳菊等女性政治人物未婚、未育，稱其不會為下一代著想，引發爭論。

羅智強說，蔣萬安昨天在民眾之聲把立場說清楚，針對民主政治，認為賴總統、卓榮泰不公布、不副署、不執行的做法是傷害民主，但針對單身女性選擇婚生都是個人權利，台北市施政過程中推動很多女性市民能得到更多好的照顧跟政策支持，包括凍卵補助、特殊醫療服務、月經平權以及乳癌、子宮頸癌擴大篩檢，誰用行動捍衛台北市女性市民生活上、日常上的應有權利，這點蔣萬安講明白，在自由社會之下任何人決定婚生都是個人自由權利，一定是全面尊重也提供必要幫助作為大家的依靠，婚生是個人自由意願選擇。

羅智強表示，台灣社會確實出現想婚想生，社會資源條件不夠，造成不敢婚生的情況，從少子化就能看到多嚴重，馬政府時代也有少子化浪潮衝擊，馬英九任期內維持平盤，每年約21萬新生兒，但今年會破10萬，腰斬都不只，一個政府讓想婚生的年輕人卻不敢婚生，前總統蔡英文、賴總統都說是國安危機，但到底解決了什麼，政府放任少子化危機，造成許多台灣民眾不敢婚生，政府不需要提出對策並檢討改進嗎？

媒體關注蔣萬安替白贏選將站台，是否可能影響藍營小雞選情，羅智強說，從大罷免跟立院合作來看，藍白合作就是尋求雙贏，大家一起迎向勝利，蔣萬安也是秉持這樣的心情，藍白有各自政黨主體性而有不同意見，也有共同使命跟責任，包括監督制衡執政黨，蔣萬安也是按照這樣大的目標跟使命，相信藍白合作，席次就能極大化。