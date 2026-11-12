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陸委會明年媒宣費大增 王鴻薇酸：讓梁文傑全包辦就好

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
立法院內政委員會今上午審查陸委會116年度預算，國民黨立委王鴻薇質疑陸委會明年媒宣費針對50則社群平台貼文、20則短影音就編了830萬元。記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會今上午審查陸委會116年度預算，國民黨立委王鴻薇質疑陸委會明年媒宣費針對50則社群平台貼文、20則短影音就編了830萬元。記者陳宥菘／攝影

陸委會116年度媒宣費預算編列1286萬元。國民黨立委王鴻薇今天在立院內政委員會質疑，這筆預算比今年的144萬暴增約8倍，且有830萬用於製作包括50則社群平台貼文與20部短影音，完全超乎市場行情。王鴻薇並指，陸委會所有社群短影音中，以副主委梁文傑例行記者會後的內容瀏覽次數最高，她當面建議陸委會主委邱垂正，「你們把20部短影音全部讓梁文傑包辦就好了」。

立法院內政委員會今上午處理陸委會115年度預算凍結案2案，包括一般行政凍結50萬元、法政業務凍結100萬元，委員會決議同意解凍。當天也邀邱垂正、海基會董事長蘇嘉全等列席報告業務概況，並備質詢，並審查陸委會、海基會、策進會116年度預算。

王鴻薇質詢時表示，明年度陸委會媒宣費暴增，編列高達1288萬元（口誤，應為1,286萬元），比今年的預算數144萬暴增了788%。其中針對社群平台營運維護、網路刊播、網路文宣及競賽活動編了830萬，評核指標包括推播50則社群平台貼文、500萬次的觸及數，還有20部短影音、100萬次的觀看數，雖然KPI放得比較高，但如果1整年推播50則社群貼文、20部短影音就要花掉830萬，已完全超乎市場行情，「這可以交給我們任何1個委員辦公室就可以幫你做到」。

王鴻薇進一步問，「主委你知道，陸委會哪一個短影音的瀏覽次數最高嗎？我直接講，就是你們梁文傑副主委的記者會。他的記者會都有短影音，他一年開不到20次的記者會嗎？這個（KPI）就立刻達成啊。然後他在裡面說些有的沒有的，下面不管怎麼樣罵他、酸他，也一樣可以達到這瀏覽次數，然後你要花830萬，不是笑死人嗎？」

王鴻薇批評，媒宣費編得太過浮濫，明顯高於市場行情，「你們把20部短影音全部讓梁文傑包辦就好了，不是嗎？然後他再去講一些衝高對立的話，尤其明年總統大選，不免讓人質疑是不是明年養網軍的費用？」她最後放話，「這部分我們一定會做處理。」

邱垂正回應，陸委會媒宣費只有1200多萬，在各部門裡偏低。但面對中國大陸鋪天蓋地的認知作戰，此外，關懷陸配、以及香港澳門的輔導交流活動等，被刪掉就沒辦法辦。

陸委會115年度媒宣費原編列約1295萬元，遭立法院大砍89%至僅144萬元。

王鴻薇 梁文傑 陸委會

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