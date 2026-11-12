APEC期間若遭不公待遇 總統府：將要求即刻更正

2026年亞太經濟合作會議（APEC）下週將在中國深圳登場。總統府今天表示，台灣是APEC正式會員，有權利及責任完整參與相關會務，若代表團在會議期間遭遇不公平待遇，政府將要求即刻更正，捍衛台灣權益。

總統府今天舉行2026年APEC代表團行前記者會，總統府發言人郭雅慧會後接受媒體提問。

媒體詢及，若中國在APEC峰會期間矮化台灣該如何因應。郭雅慧表示，台灣作為APEC正式會員，有權利也有責任完整參與APEC相關會務及活動，任何會員都不應以單方面的政治條件，干預其他會員的參與。

郭雅慧指出，APEC是以共識決為基礎的區域經濟合作平台，依據1991年簽署的入會備忘錄，台灣是在平等基礎上參與APEC會務，並享有完整參與的權利，歷年來也循例參與，過程並未涉及所謂的「一中原則」。

她呼籲，中國今年作為主辦方，應善盡主辦責任、履行相關規範，包括之前書面保證相關代表到中國人身安全，以及參與APEC會議用平等、尊嚴的方式完成各項會務的溝通交流。

媒體詢問，傳中國並非以正式邀請函邀請台灣參與APEC，是否有矮化疑慮。郭雅慧表示，外交部已對外說明邀請函相關事宜，若代表團在會議期間遭遇任何不公平待遇，政府將要求即刻更正，以捍衛台灣權益。

至於這次是否規劃「夫人外交」，郭雅慧表示，感謝宏碁集團創辦人施振榮及夫人接受邀請，施振榮睽違19年再度擔任APEC經濟領袖會議代表。主辦方確實規劃相關活動並提出邀請，代表團將適時安排，透過交流互動讓台灣經驗、軟實力及文化更被國際看見，詳細安排將待代表團返台後再向媒體說明。

另外，媒體詢問，這次APEC領袖代表宣布時間較晚。郭雅慧表示，APEC人事發布及記者會安排都是循例處理，最重要原則是維護國家權益及確保代表團出入平安，因此今年循例在今天舉行記者會。