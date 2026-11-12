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【重磅快評】邱垂正心口如一？不如幫移民署操刀精進文字

聯合報／ 主筆室
針對陸客來台須手寫「台獨聲明」，陸委會主委邱垂正上午在立法院受訪表示這是個案溝通不良，並非通案。記者陳宥菘／攝影
針對陸客來台須手寫「台獨聲明」，陸委會主委邱垂正上午在立法院受訪表示這是個案溝通不良，並非通案。記者陳宥菘／攝影

官大學問大？一名旅居第三地的大陸人士申請來台觀光遭移民署要求補件，原因是飯店預訂單顯示「中國台灣」，要求對方簽名手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」聲明。兩岸為此交鋒，陸委會主委邱垂正說該會是最需要兩岸交流的政府機關，移民署長則稱會精進遣詞用語；提個務實建議，如果移民署沒把握，不如就請邱垂正來精進文字吧。

目前我國並未開放大陸人民直接來台自由行，但開放長年旅居第三地的民眾線上申請。這次移民署要求陸籍人士手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」未必是第一件，但因首次在媒體曝光、並獲官方證實，引發兩岸關注，邱垂正定調「純粹是個案」。 

陸方反應一如往常，國台辦發言人批評「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓設限、設牆立障，完全是別有用心的政治操弄」；倒是邱垂正的說法「吸睛」，他說陸委會是最需要兩岸交流的政府機關，也最不希望失去交流機會，主張交流應朝向「去統戰化、去政治化、去風險化」。但外界納悶的是，邱垂正心口如一嗎？

更有意思的是移民署長林宏恩的說法，他強調依據兩岸人民關係條例等規定，對於申請案件中涉及「有辱我國國格尊嚴」，依法得予以「不予許可」或「撤銷、廢止許可」，針對該名大陸人士被要求手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」並簽名押日期一事，移民署會就遣詞、用字的部分持續精進，避免誤會。

林宏恩官話連篇，事實就是日後移民署有極高機率不會再要求旅客手寫政治或主權聲明，畢竟這個動作已引發極大爭議。移民署用文字精進取代喊停，林宏恩不肯明說，只是展現政治正確與官僚體系的自保邏輯。

其實這個麻煩也是移民署自找的，飯店預訂單顯示「中國台灣」，移民署可以自行處理的部分應該是修正飯店訂單文字或格式才是正辦，移民署第一線人員要求旅客手寫政治聲明，才是爭議的源頭，

移民署在行政技術上完全有能力辦得到的部分是引導申請人改附飯店官方確認單或英文版訂單，也可在申辦系統設定的中性補件選項，並加強內部教育訓練與複核，再透過旅行社公會宣導，請業者在送件前先過濾，就能在第一關把問題解決掉。

至於移民署辦不到的部分是境外平台與商業系統，要讓訂房網站不再出現「中國台灣」，這屬數位發展部或交通部觀光署管轄，是跨部會問題，林宏恩提文字精進是為跨部會協調留下空間，問題不能由移民署獨扛，也扛不起來。

但既然邱垂正說陸委會是最需要兩岸交流的政府機關，也最不希望失去交流機會，是否移民署所提的「文字精進」就應該請邱垂正來操刀？不論邱垂正心裡真正想法如何，從政府體制與職權分工來看，難道不是一個具有實務參考價值的方向？

邱垂正長期處理兩岸事務，對於兩岸政策論述、憲法增修條文及《兩岸條例》的用字遣詞極為熟悉，由他來協助精進文字，應能確保用語既能維護我國尊嚴與立場，又精準符合現行法規，不至於過度延伸或引發爭議。

只是，陸委會長期功能不彰，民進黨凡事抗中，邱垂正專業再強，無論怎麼寫都會踩到民進黨紅線，恐怕寫不出讓民進黨滿意的完美措辭，更何況連陸委會自身的「赴陸登錄系統」今年前7月僅及5%，實在低到不行，被立法院預算中心評為「尚有精進空間」，邱還有餘力幫忙「精進文字」？

邱垂正 移民署 飯店

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