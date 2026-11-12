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地方大選倒數 卓榮泰指示落實選務工作、密切注意境外勢力介選

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片

今年九合一地方選舉及全國性公民投票將於11月28日登場，總投票權人人數粗估為2000萬7484人。行政院長卓榮泰指示中選會加強盤點選務作業、鼓勵國人踴躍投票，嚴防選後可能發生的聚眾滋擾或不理性抗爭；他也指示相關部會，密切注意境外勢力以多樣介選方法來干擾選舉。

中選會、交通部、內政部今日赴行政院會報告「115年地方公職人員選舉及全國性公民投票選務工作籌辦情形報告」。卓榮泰聽取後，指示相關部會落實各項選務工作，請中選會務必詳加盤點檢查各作業環節，做好相關宣導，確實督導各直轄市、縣市選委會，並預先擬定因應各類突發狀況的對策。同時鼓勵國人踴躍投票，嚴防選後可能發生的聚眾滋擾或不理性抗爭行為，及本次選舉能夠在公平公正公開，且行政中立下順利完成。

另為協助民眾返鄉投票，卓榮泰請交通部督導各疏運單位籌措充足量能，第一，請督導高鐵公司完善關於車站與自由座人潮動線與秩序的管制，並適時機動提供加班車。目前台鐵以及國道客運整體運能尚有餘裕，也請呼籲民眾多加利用，減少壅塞。

卓榮泰說，第二，請掌握離島各航線訂位情形，協調航空公司適時調整運能，並關注天候狀況，如果有停航的情形，請及時啟動運具聯防機制，協助民眾返鄉及回程。另外，也請加強宣導民眾多加利用海運往返。第三，為了提供學生多元返鄉交通選擇，請協調遊覽車公會，建立大專院校聯繫窗口，協助學生能夠媒合租用遊覽車，便利學生返鄉投票。

卓榮泰提到，在選務維安工作方面，他指示要密切注意境外勢力以多樣介選方法來干擾選舉。請中選會務必完善選務規劃及應變措施，也請內政部與相關各部會共同密切協調盤整及橫向聯繫，嚴防境外勢力透過資金、深偽影音與假訊息等干擾，以及有效應處在投開票日各種違法失序的狀況。

卓榮泰也請內政部督同各警察機關全員投入，從候選人與周邊人士的人身安全、競選活動秩序，到投開票日、投開票所的安全維護及選後治安穩定，每一個環節都不能掉以輕心。同時，也要兼顧日常治安工作，確保選舉平安、社會安定，讓選舉順利的完成。

卓榮泰 介選 大選 2026九合一選舉

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