快訊

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

辦公室戀情錯了嗎？黃仁勳踩到歐美企業的雷點

聽新聞
0:00 / 0:00

陸方主辦 APEC 存矮化我方疑慮 總統府：將捍衛我國權益

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府發言人郭雅慧接受媒體聯訪。記者歐芯萌／攝影
總統府發言人郭雅慧接受媒體聯訪。記者歐芯萌／攝影

總統府12日舉行2026 APEC代表團行前記者會。先前傳出主辦方中國大陸未以正式邀請函致予我方，有矮化疑慮，外界關注相關行為恐再度發生。總統府發言人郭雅慧強調，我國是APEC正式會員，有權利也有責任完整參加行程，若過程中遭遇不公，我政府會要求即刻更正，捍衛我國權益。

對於峰會期間如果中國大陸又矮化台灣，如何應對，郭雅慧表示，我國作為APEC正式會員，有權利也有責任完整參加APEC相關會務和活動。任何會員都不應該以單方面的政治條件，去干預其他會員的參與條件，這是第一個要強調的。

郭雅慧提到，其實APEC本身是一個共識決的區域經濟合作平台。在1991年簽署的《入會備忘錄》就說得很清楚，是基於一個平等基礎在參與APEC會務，也有完整參與的權利，歷年來我方循例在參加，所以這過程沒有牽涉所謂「一中原則」。

郭雅慧呼籲，中國大陸今年是主辦國，作為主辦方應該要善盡責任，同時也要履行相關規範。包括之前書面保證，相關代表到中國大陸人身安全，與參與APEC會議用平等、尊嚴的方式，完成各項會務的溝通交流。

先前傳出主辦方中國大陸此次不是以正式的函來邀請我方來參與，有矮化的疑慮。

郭雅慧重申，我方是APEC正式會員，有權利也有義務能夠完整、正式地參與 APEC 的會務跟相關的活動。有關於邀請函的部分，外交部有對外說明。接下來代表團即將出發，如果在整個會議期間有遇到不公平的，在政府的處理上，會要求即刻更正，捍衛我國權益。

外界關注，APEC領袖代表團成員，此次時間上比較晚宣布。郭雅慧回應，有關於APEC人事發布，還有相關記者會安排，是循例處理，最重要的原則是要維護國家權益，還有希望代表團出入平安。今年也循例，就安排在今天為大家舉行記者會。

至於輝達執行長黃仁勳涉入中共女間諜案，是否在此次APEC峰會時，對台灣經濟立場造成影響。郭雅慧說明，有關黃樂出入境到台灣來的行蹤，這一部國安單位都有完整掌握。這幾天包括內政部在內，也都有對外進行說明。至於其他合作交流的部分，目前沒有再進一步的說明。

APEC 總統府 郭雅慧

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

總統府：施振榮出任APEC領袖代表 出席會務無關一中原則

施振榮任APEC領袖代表 賴總統期許3目標

施振榮任APEC領袖代表…賴政府借重其企業背景 看好應對外交折衝

APEC 領袖代表 傳賴總統指派由施振榮擔任

相關新聞

黃仁勳爆出軌共諜疑雲 邱垂正證實黃樂曾8度來台

輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風暴，被指可能是女主角的黃樂（Alice Huang）遭疑具共諜背景，更曾持香港護照數次來台，引發國內高度關注。陸委會主委邱垂正今天在立院內政委員會證實，黃樂在2024年與2025年曾入境台灣8次，今年則還沒有紀錄。

陸委會明年媒宣費大增 王鴻薇酸：讓梁文傑全包辦就好

陸委會116年度媒宣費預算編列1,286萬元。國民黨立委王鴻薇今天在立院內政委員會質疑，這筆預算比今年的144萬暴增約8倍，且有830萬用於製作包括50則社群平台貼文與20部短影音，完全超乎市場行情。王鴻薇並指，陸委會所有社群短影音中，以副主委梁文傑例行記者會後的內容瀏覽次數最高，她當面建議陸委會主委邱垂正，「你們把20部短影音全部讓梁文傑包辦就好了」。

羅大佑言論惹議 羅智強重申蔣萬安尊重女性婚育自由權利

歌手羅大佑近期受專訪狠話批評行政院長卓榮泰拒絕副署法案、賴清德總統狼狽為奸，但指名單身女性政治人物不婚生，對下一代「不會想太多」。台北市長蔣萬安認為羅大佑批評賴總統、卓榮泰的內容令人振聾發聵。蔣萬安競選總部總幹事羅智強表示，蔣萬安清楚表明賴總統、卓揆不副署、不執行的做法傷害民主，但絕對尊重女性選擇婚育與否的自由權利。

【重磅快評】邱垂正心口如一？不如幫移民署操刀精進文字

官大學問大？一名旅居第三地的大陸人士申請來台觀光遭移民署要求補件，原因是飯店預訂單顯示「中國台灣」，要求對方簽名手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」聲明。兩岸為此交鋒，陸委會主委邱垂正說該會是最需要兩岸交流的政府機關，移民署長則稱會精進遣詞用語；提個務實建議，如果移民署沒把握，不如就請邱垂正來精進文字吧。

今年九合一逾2000萬人具投票權 先領選舉票再領公投票

今年九合一地方選舉及全國性公民投票將於11月28日登場，今年投票權人粗估達2000餘萬人，行政院長卓榮泰指示中選會加強盤點選務作業、鼓勵國人踴躍投票，嚴防選後可能發生的聚眾滋擾或不理性抗爭；據中選會規畫，今年投票採「領、領、投」，先領選舉票再領公投票，圈選後在分別投入票匭。

穿戴飄帶進投票所 中選會：最高處2年徒刑或20萬罰金

年底九合一選舉倒數16天，中選會主委游盈隆今在記者會上，指明日進入競選活動期間，盼候選人、選民注意規範；今年飄帶成為熱門競選小物。法政處專門委員唐效鈞則提醒，依照選罷法規定，在投票所裡面不能穿戴政黨或候選人的服飾、號次，或任何能夠表彰候選人身分的物品，否則可處2年以下有期徒刑、拘役，或處20萬元以下的罰金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。