陸方主辦 APEC 存矮化我方疑慮 總統府：將捍衛我國權益

總統府12日舉行2026 APEC代表團行前記者會。先前傳出主辦方中國大陸未以正式邀請函致予我方，有矮化疑慮，外界關注相關行為恐再度發生。總統府發言人郭雅慧強調，我國是APEC正式會員，有權利也有責任完整參加行程，若過程中遭遇不公，我政府會要求即刻更正，捍衛我國權益。

對於峰會期間如果中國大陸又矮化台灣，如何應對，郭雅慧表示，我國作為APEC正式會員，有權利也有責任完整參加APEC相關會務和活動。任何會員都不應該以單方面的政治條件，去干預其他會員的參與條件，這是第一個要強調的。

郭雅慧提到，其實APEC本身是一個共識決的區域經濟合作平台。在1991年簽署的《入會備忘錄》就說得很清楚，是基於一個平等基礎在參與APEC會務，也有完整參與的權利，歷年來我方循例在參加，所以這過程沒有牽涉所謂「一中原則」。

郭雅慧呼籲，中國大陸今年是主辦國，作為主辦方應該要善盡責任，同時也要履行相關規範。包括之前書面保證，相關代表到中國大陸人身安全，與參與APEC會議用平等、尊嚴的方式，完成各項會務的溝通交流。

先前傳出主辦方中國大陸此次不是以正式的函來邀請我方來參與，有矮化的疑慮。

郭雅慧重申，我方是APEC正式會員，有權利也有義務能夠完整、正式地參與 APEC 的會務跟相關的活動。有關於邀請函的部分，外交部有對外說明。接下來代表團即將出發，如果在整個會議期間有遇到不公平的，在政府的處理上，會要求即刻更正，捍衛我國權益。

外界關注，APEC領袖代表團成員，此次時間上比較晚宣布。郭雅慧回應，有關於APEC人事發布，還有相關記者會安排，是循例處理，最重要的原則是要維護國家權益，還有希望代表團出入平安。今年也循例，就安排在今天為大家舉行記者會。

至於輝達執行長黃仁勳涉入中共女間諜案，是否在此次APEC峰會時，對台灣經濟立場造成影響。郭雅慧說明，有關黃樂出入境到台灣來的行蹤，這一部國安單位都有完整掌握。這幾天包括內政部在內，也都有對外進行說明。至於其他合作交流的部分，目前沒有再進一步的說明。