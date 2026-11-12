蔣萬安和李四川宣布「公車399定期票」未來將優化路線班次

台北市長蔣萬安上午和李四川共同宣布雙北交通新政策「雙北公車399定期票」，蔣萬安上午受訪指出，399公車其實一直都討論，希望減輕所有公車族的負擔，未來雙北也可以透過399月票的轉乘，可以對路線，還有班次，做各項優化跟調整。

蔣萬安今在臉書指出，3年多前，基北北桃共同推出了「1200都會通定期票」，讓經常搭乘捷運、轉乘公車、客運、Youbike的通勤族能享有更優惠的票價，也成為全國使用人數最多的定期票方案。

他說，雙北也注意到不少經常搭乘公車的朋友，希望有更符合自身需求的方案。因此，特別針對雙北公車族，推出全新的「雙北公車399定期票」。只要399元，30天內就能不限次數搭乘雙北公車，推估大概可以有30萬人受惠。

蔣萬安表示，這項政策除了讓市民依照自身需求有更划算的選擇、減輕轉乘負擔，更是重新檢視雙北公車路網的契機。未來將透過幹線公車與接駁路線整合、路線及班次優化，減少不必要的長距離行駛，提升整體公車路網效率，同時減輕駕駛的工作時數與壓力。

蔣萬安說，提出符合市民需求的大眾運輸規畫，是雙北持續努力的方向。在團隊的努力下，台北市的公共運輸也在今年獲英國「Time Out竹 雜誌評比為世界第一，超越新加坡、香港。

他說，未來從1200都會通到399公車定期票，讓市民的公共運輸有更多元的選擇。而他和李四川會持續攜手合作，讓雙北交通更加便利、路網更加完善，讓每一位市民都能安心出門、便利移動、友善生活。