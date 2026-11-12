快訊

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

辦公室戀情錯了嗎？黃仁勳踩到歐美企業的雷點

蔣萬安和李四川宣布「公車399定期票」未來將優化路線班次

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴木柵市場拜票受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴木柵市場拜票受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午和李四川共同宣布雙北交通新政策「雙北公車399定期票」，蔣萬安上午受訪指出，399公車其實一直都討論，希望減輕所有公車族的負擔，未來雙北也可以透過399月票的轉乘，可以對路線，還有班次，做各項優化跟調整。

蔣萬安今在臉書指出，3年多前，基北北桃共同推出了「1200都會通定期票」，讓經常搭乘捷運、轉乘公車、客運、Youbike的通勤族能享有更優惠的票價，也成為全國使用人數最多的定期票方案。

他說，雙北也注意到不少經常搭乘公車的朋友，希望有更符合自身需求的方案。因此，特別針對雙北公車族，推出全新的「雙北公車399定期票」。只要399元，30天內就能不限次數搭乘雙北公車，推估大概可以有30萬人受惠。

蔣萬安表示，這項政策除了讓市民依照自身需求有更划算的選擇、減輕轉乘負擔，更是重新檢視雙北公車路網的契機。未來將透過幹線公車與接駁路線整合、路線及班次優化，減少不必要的長距離行駛，提升整體公車路網效率，同時減輕駕駛的工作時數與壓力。

蔣萬安說，提出符合市民需求的大眾運輸規畫，是雙北持續努力的方向。在團隊的努力下，台北市的公共運輸也在今年獲英國「Time Out竹 雜誌評比為世界第一，超越新加坡、香港。

他說，未來從1200都會通到399公車定期票，讓市民的公共運輸有更多元的選擇。而他和李四川會持續攜手合作，讓雙北交通更加便利、路網更加完善，讓每一位市民都能安心出門、便利移動、友善生活。

李四川 公車 班次

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安與李四川共推政見 雙北公車399元定期票搭到飽

台南公車路網重整後運量增五成 黃偉哲：再添61輛電動公車

昨與謝國樑激辯基隆捷運路線 童子瑋今提五項原則立場一次說清楚

「安心台北，有你有我」大遊行 1114一起站出來

相關新聞

黃仁勳爆出軌共諜疑雲 邱垂正證實黃樂曾8度來台

輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風暴，被指可能是女主角的黃樂（Alice Huang）遭疑具共諜背景，更曾持香港護照數次來台，引發國內高度關注。陸委會主委邱垂正今天在立院內政委員會證實，黃樂在2024年與2025年曾入境台灣8次，今年則還沒有紀錄。

陸委會明年媒宣費大增 王鴻薇酸：讓梁文傑全包辦就好

陸委會116年度媒宣費預算編列1,286萬元。國民黨立委王鴻薇今天在立院內政委員會質疑，這筆預算比今年的144萬暴增約8倍，且有830萬用於製作包括50則社群平台貼文與20部短影音，完全超乎市場行情。王鴻薇並指，陸委會所有社群短影音中，以副主委梁文傑例行記者會後的內容瀏覽次數最高，她當面建議陸委會主委邱垂正，「你們把20部短影音全部讓梁文傑包辦就好了」。

羅大佑言論惹議 羅智強重申蔣萬安尊重女性婚育自由權利

歌手羅大佑近期受專訪狠話批評行政院長卓榮泰拒絕副署法案、賴清德總統狼狽為奸，但指名單身女性政治人物不婚生，對下一代「不會想太多」。台北市長蔣萬安認為羅大佑批評賴總統、卓榮泰的內容令人振聾發聵。蔣萬安競選總部總幹事羅智強表示，蔣萬安清楚表明賴總統、卓揆不副署、不執行的做法傷害民主，但絕對尊重女性選擇婚育與否的自由權利。

【重磅快評】邱垂正心口如一？不如幫移民署操刀精進文字

官大學問大？一名旅居第三地的大陸人士申請來台觀光遭移民署要求補件，原因是飯店預訂單顯示「中國台灣」，要求對方簽名手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」聲明。兩岸為此交鋒，陸委會主委邱垂正說該會是最需要兩岸交流的政府機關，移民署長則稱會精進遣詞用語；提個務實建議，如果移民署沒把握，不如就請邱垂正來精進文字吧。

今年九合一逾2000萬人具投票權 先領選舉票再領公投票

今年九合一地方選舉及全國性公民投票將於11月28日登場，今年投票權人粗估達2000餘萬人，行政院長卓榮泰指示中選會加強盤點選務作業、鼓勵國人踴躍投票，嚴防選後可能發生的聚眾滋擾或不理性抗爭；據中選會規畫，今年投票採「領、領、投」，先領選舉票再領公投票，圈選後在分別投入票匭。

穿戴飄帶進投票所 中選會：最高處2年徒刑或20萬罰金

年底九合一選舉倒數16天，中選會主委游盈隆今在記者會上，指明日進入競選活動期間，盼候選人、選民注意規範；今年飄帶成為熱門競選小物。法政處專門委員唐效鈞則提醒，依照選罷法規定，在投票所裡面不能穿戴政黨或候選人的服飾、號次，或任何能夠表彰候選人身分的物品，否則可處2年以下有期徒刑、拘役，或處20萬元以下的罰金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。