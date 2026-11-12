九合一暨公投11月28日登場 選務人力增至31.4萬人、投開票所多416所

2026年地方公職人員選舉及全國性公民投票即將於11月28日舉行投票，中選會12日指出，本次投開票所較2025年增加416所，選舉經費由地方政府編列，中選會編列督導費用1,866萬3千元；公民投票經費7億2,806萬5千元，由行政院第二預備金支應。

中選會於報告中說明本次地方公職人員選舉及全國性公民投票之籌劃情形與近期重要選務工作，並指出本次投票對於我國未來地方自治及深化民主極具重要性，該會及各直轄市、縣(市)選舉委員會努力精進推動選務革新，完善各項選務作業流程，確保投開票作業順利進行，並秉持超然、公正、中立、客觀、專業的核心原則，以積極審慎的態度，期順利完成本次地方公職人員選舉及全國性公民投票任務。

中選會指出，本次投票時間為11月28日上午8時至下午4時，初步統計選舉人約1,957萬9,655人、公投投票權人約2,000萬7,484人，實際人數以11月24日前公告為準；應選出地方公職人員1萬1,051位，登記參選候選人1萬9,695位。全國性公民投票案第22案的通過門檻為同意票多於不同意票，且達投票權人總額四分之一。

中選會指出，本次地方公職人員選舉及全國性公民投票全國共設置1萬8,248個投票所，投票程序採「領、領、投」程序進行，即選舉人先至「選舉票領票處」領取選舉票，次至「公投票領票處」領取公投票；領取選舉票與公投票後，再至「圈票處」圈選選舉票與公投票；圈票後至「投票處」，分別將選舉票與公投票投入選舉票匭與公投票匭。投票匭之設置，係依選舉種類分別設置選舉票匭，並設置1個公投票匭。至於開票程序先辦理地方公職人員選舉選舉票開票，再辦理公投票開票，並分2組同時開票。

中選會提醒，年滿20歲國民有選舉權、年滿18歲國民有公投權，投票請攜帶國民身分證、印章及投票通知單。每一投票所設6個圈票處，含身障用圈票處1個；下午4時投票截止後，主任管理員將指派專人手持「投票排隊終點」標語站於隊末，並由警衛人員維持秩序。

中選會表示，本次投開票所較2025年增加416所，工作人員共31萬4,267人，高於2022年的30萬9,889人，每所配置15.5人，另加監察員每所至少2人；辦理原住民選舉人領票作業的投票所，得增加管理員2人。經費方面，選舉經費由地方政府編列，中選會編列督導費用1,866萬3千元；公民投票經費7億2,806萬5千元，由行政院第二預備金支應。

針對過去投票大排長龍、邊投票邊開票、完成開票時間過晚等問題，中選會推動調降每一投票所選舉人人數、增設投開票所、增設圈票處遮屏、分二組領票、投票程序模擬演練、優先投票措施，以及設置中央選務指揮及應變中心等選務改革措施。

為因應2026年1月21日公職人員選舉罷免法第57條第3項修正，完整保障原住民選舉人投票秘密，中選會於6月12日第624次委員會議通過新措施：戶籍地投票所全村（里）僅1位原住民選舉人時，其原住民議員（代表）選舉票逕予異動至同選舉區鄰近村（里）投票所投票，其餘公職人員選舉票仍在戶籍地投票所投票；平地原住民鄉（鎮、市）民代表選舉比照辦理，並將結合戶政、民政及原住民社群網絡逐一宣導。此外，中選會也在6直轄市投開票所優化原住民選舉人領票作業，單獨造冊並由專人協助，並於8月11日進行模擬演練。

全國性公民投票案第22案意見發表會共舉辦5場，於11月12日、14日、16日、18日及20日在全國性無線電影片道舉行，由民視、台視、中視、華視及公視轉播；正方由立法院推薦，反方由行政院及崔愫欣反對意見辦事處推薦。

計票作業方面，全國投開票所的計票資料經368個選務作業中心二次登錄，傳送至計票中心主機房，並設有備援機房。為避免計票資訊查詢網站遭駭客攻擊，中選會除建置國內多重分身網站（Hinet CDN），並設有海外備援分身網站（AWS CDN），確保資料不被竄改。開票當日，中選會於中央聯合辦公大樓18樓第5會議室設置中央選情中心，即時計票資訊將透過現場大螢幕、YouTube直播、計票資訊查詢網站及媒體下載服務提供各界查詢。

中央選務指揮及應變中心將於11月28日上午7時開設，由中選會主任委員擔任總指揮，經濟部、交通部、國家通訊傳播委員會、中央氣象署、內政部警政署、消防署、數位發展部資通安全署、法務部調查局及檢察司等機關進駐，地方也將同步開設選務應變中心。

中選會說明，本次地方公職人員選舉，是自2010年2月3日修正公布之地方制度法第83條之1條文，將各種地方公職人員任期均調整為一致以來，第4度合併舉行地方公職人員選舉。全國性公民投票則係立法院提出並經該會委員會議決議通過辦理，該會及各直轄市、縣（市）選舉委員會積極妥慎辦理各項選務工作，俾順利完成投開票作業。

中選會強調，本次地方公職人員選舉及全國性公民投票，也特別感謝各機關的協助及所有投開票所工作人員的參與。